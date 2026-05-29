Parkolóhelyeket festettek fel a korábbi kerékpársáv helyére Szentendrén, az Ady Endre úton. Az érintett szakasz különösen fontos, mert nemcsak a helyi és agglomerációs kerékpáros ingázás egyik útvonala, hanem az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpáros útvonal része is.

A változtatás miatt az elmúlt napokban több lakossági és tagsági jelzés érkezett a Magyar Kerékpárosklubhoz. A szervezet szerint a kialakult helyzet közlekedésbiztonsági szempontból aggályos, mivel egy meglévő kerékpáros infrastruktúrát írtak felül gépjármű-parkolóhelyekkel.

Az Ady Endre út érintett része nem elszigetelt mellékutca: a szentendreiek és a környéken élők mindennapi közlekedésében is szerepet játszik, miközben a kerékpáros turizmus számára is kiemelt jelentőségű nyomvonal – olvasható a klub bejegyzésében.

A Magyar Kerékpárosklub álláspontja szerint ezért a módosítás nem kezelhető egyszerű parkolási beavatkozásként, különösen akkor nem, ha az a kerékpárral közlekedők biztonságát csökkenti.

A szervezet hivatalos levélben fordult Szentendre Város Önkormányzatához, és részletes tájékoztatást kért a forgalomtechnikai változtatás hátteréről. Emellett azonnali helyszíni bejárást és szakmai egyeztetést is kezdeményezett, hogy az önkormányzattal közösen találjanak biztonságos, kompromisszumos megoldást.

Hangsúlyozzák: tisztában vannak azzal, hogy a parkolási igények kezelése komoly kihívást jelenthet Szentendrén, de szerintük ez nem történhet a védtelenebb közlekedők rovására. A szervezet szerint a kerékpáros közlekedés ellehetetlenítése vagy nehezítése szembe mehet a fenntartható városfejlesztési és környezetvédelmi célokkal is.

A történet azért is különösen érzékeny, mert az EuroVelo 6 a Duna menti kerékpáros turizmus egyik legismertebb útvonala, amelyet nemcsak helyiek, hanem belföldi és külföldi kerékpárosok is használnak. Egy ilyen nyomvonalon minden forgalomtechnikai módosításnak különösen nagy jelentősége van, hiszen a biztonságos és kiszámítható közlekedés alapfeltétele a kerékpáros útvonalak használhatóságának.

A Kerékpárosklub most az önkormányzat válaszára és a szakmai egyeztetés lehetőségére vár.