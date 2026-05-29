A Hot Wheels neve eddig leginkább a narancssárga pályákról, a zsebben is elférő kisautókról és a gyűjtők vitrinjeiről szólt. Most viszont a Mattel egyre komolyabban ráfordul arra a területre, ahol eddig a Lego volt az egyik megkerülhetetlen név: az autós építőszettekre.

A Brick Shop sorozat friss bővítésében hét új Hot Wheels-modell érkezik, a belépőszintű, tenyérnyi építményektől egészen a nagy, gyűjtői Lamborghiniig.

A csúcsmodell: Lamborghini Miura P400 SV

Nem véletlenül került a sorozat élére: a Miura az autótörténelem egyik legfontosabb szupersportkocsija, sokak szerint az első igazi modern szupersportautó. A Mattel ezt most 1:12-es méretarányú, nagyjából másfél ezer elemből összeépíthető Brick Shop-modellként hozza vissza. Ez már nem az a kategória, amit a vasárnapi ebéd után öt perc alatt összepattint az ember.

A Miura a Premium Series tagja, vagyis a kínálat legkomolyabb vonalába tartozik. Nyitható ajtók, levehető tető, részletes belső tér, nyitható első és hátsó rekeszek, fémhatású motor, valamint valódi fém elemek is járnak hozzá. A dobozba egy exkluzív, 1:64-es Hot Wheels kisautó is bekerül.

A Miura amerikai ajánlott ára 129,59 dollár, ami a mostani árfolyammal nagyjából 40 ezer forintnak felel meg. Európában a Mattel német oldalán 139,99 eurós árt találtunk, így itthon sem az olcsó játékpolcos kategóriába érdemes várni.

Elite Series

Ide három új modell érkezik. Az 1984-es Audi Sport Quattro 1:16-os méretarányban készül, 864 elemből. A raliautós legendához nyitható motorháztető, csomagtartó és ajtók, levehető tető, működő kormányzás és licencelt RAYS fém kerékborítások tartoznak.

Ugyanebbe a sorozatba tartozik az 1994-es Toyota Supra MK IV is. A 824 elemes készlet a tunerautós kultúrára épít, karbonhatású részletekkel, nyitható motorháztetővel és csomagtartóval, részletes motorral, működő kormányzással, valamint a csomagtérben elhelyezett nitrópalackkal. Nem kell sok fantázia hozzá, hogy a Mattel melyik közönségnek szánja ezt: a Supra az elmúlt két évtized popkultúrájában legalább akkora ikon lett, mint az autós találkozókon.

A harmadik Elite-modell az Aston Martin Vantage GT3. A 793 elemes, 1:16-os versenyautó nyitható ajtókat, levehető karosszériaelemeket, hozzáférhető utasteret és motorteret, működő kormányzást, cserélhető aerodinamikai elemeket és fém kerékborításokat kap. Ez a vonal már erősen vitrinre épít: megépíted, variálod a matricákkal és kiegészítőkkel, aztán kiteszed oda, ahol mindig rálátsz.

Speed Series

Ide három 1:32-es modell érkezik. A Lamborghini Huracán Sterrato 268 elemből épül, a terepesített szupersportautó karakterét magasabb kiállással, széles sárvédőkkel, terepes gumikkal, nyitható ajtókkal és levehető tetőrésszel idézi meg. A Corvette C8.R 261 elemes versenyautóként jön, részletes motorral és belsővel, nyitható ajtókkal, levehető tetőelemmel, HRE stílusú kerékborításokkal és matricákkal. A harmadik olcsóbb újdonság az 1983-as Chevy Silverado, amely a Mattel közleménye szerint 223 darabos; klasszikus pickupként nyitható ajtókat, levehető tetőt, platót, látható futóműrészleteket és American Racing-stílusú kerekeket kap.

Az árak is szépen mutatják, hogyan építette fel a Mattel a kínálatot. A Speed Series amerikai ajánlott ára 21,59 dollár, vagyis nagyjából 6600 forint. Az Elite-modellek 53,99 dollárba kerülnek, ami körülbelül 16 500 forint. A Miura pedig ennek már több mint a duplája.