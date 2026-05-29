A mai naptól a BYD összes kínai ügyfele felszabadultan használhatja a legújabb generációs városi önvezető technológiát: a God’s Eye rendszer aktiválását követő egy évben a BYD közvetlenül fedez minden javítási és kártérítési költséget, amennyiben az előírások szerint üzemeltetett technológia balesetet okoz.

Ezt a döntést nem vaktában hozta meg a BYD: összesen több mint 3,15 felhasználóval rendelkeznek, akik együtt napi szinten több mint 200 millió kilométert (!) tesznek meg, azaz folyamatosan ömlenek be a valós adatok a rendszerbe. Nem mellékesen a cég kutatás-fejlesztési részlege ötezer mérnököt foglalkoztat – többet, mint bármely más kínai autógyártó.

A bejelentéssel egy időben mutatta be a BYD új, házon belül kifejlesztett egylapkás rendszerét (SoC), a Xuanji A3-ast, amelyen rendkívül sűrűn: mindössze 4 nanométerenként sorakoznak a tranzisztorok, ami nagyobb teljesítményt és kisebb energia-felhasználást eredményez. Három ilyen Xuanji A3 SoC kombinált számítókapacitása 2100 TOPS, ami nagyságrendileg megfelel annak a teljesítménynek, amivel az Xpeng robottaxija büszkélkedhet (ott négy lapka együtt biztosít 3000 TOPS műveleti kapacitást.)

Ez több mint kétszer gyorsabb, mint amire a BYD eddigi rendszerei képesek voltak, és kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy a BYD a most bejelentett vállalással gyakorlatilag garantálta a balesetmentes önvezető képességet.

Az anyagi felelősségvállalás egyelőre csak a kínai piacra vonatkozik, a pontos feltételek nem ismertek.

Képeinken a BYD Pekingi Autószalonon (április 24. – május 3.) bemutatott újdonságai láthatók, a Seal 08 elektromos szedán, a Sealion 08 elektromos SUV, az Ocean-V tanulmányautó, valamint az új generációs Atto 3 (Yuan Plus) – az utóbbi a God’s Eye önvezető rendszer második lépcsőjét (B) alkalmazza, amely Lidar rendszerrel egészíti ki az optikai és radaros szenzorokat