Euro NCAP, IIHS, ANCAP és társaik – a globális autóipar tele van jól bevált, szabványosított, a törvényi előírásokat meghaladó szigorúságú biztonsági tesztprogramokkal. A világon minden autógyártó ezekhez méri gyártmányainak teljesítményét, mert ezek megismételhető, összehasonlítható eredményeket adnak.

Az is igaz ugyanakkor, hogy az autógyártók minden erejüket összeszedve igyekeznek megfelelni ezeknek a követelményeknek, így ideális esetben a tesztelt járművek egy része megszerzi a maximális, ötcsillagos minősítést. Vannak persze különbségek ötcsillagos és ötcsillagos eredmény között, de egy bizonyos szint fölött ennek már nincs jelentősége.

A jelek szerint ezt ismerték fel a kínai autógyártók, mert a közelmúltban egymástól függetlenül két olyan ütköztetéses vizsgálatot is lebonyolítottak, amelyre még nem volt példa a világon. Ami közös volt mindkét tesztben, hogy dupla ütközést szimuláltak, azaz a mért járművet nem nekivezették, hanem nekilökték egy akadálynak.

A Geely a Starray EM-i plug-in hibrid szabadidőjárművet vizsgálta: elvégeztek egy szabványos oldalirányú ütközéses tesztet, a jármű túloldalán azonban elhelyeztek egy oszlopot – a valós életben sajnos nem elképzelhetetlen az a helyzet, hogy egy kereszteződésben ütközve nekicsapnak bennünket egy villanyoszlopnak. A deformálódó akadály 60 km/órával ütközött a Geely-nek, amely aztán a merev oszlopnak csúszott.

A Starray összes légzsákja rendeltetésszerűen működött, a tetőoszlopok nem deformálódtak (ezt abból lehetett lemérni, hogy az ajtókat akadálytalanul lehetett nyitni), az utascella mérete nem csökkent.

Nem tudjuk, hogy a Geely PR-mutatványnak szánta-e a dupla ütköztetést – abból a szempontból feltétlenül, hogy az esemény sajtónyilvános volt –, vagy a jogalkotók és a fogyasztóvédők figyelmét akarták-e felhívni arra, hogy ideje kibővíteni a tesztprogramokat. Jó eséllyel mindkettő szerepet játszott a döntésben.

A lecke mindenesetre fel van adva az autóipar nagy hagyományú szereplőinek: nem engedhetik, hogy a kínai gyártók leiskolázzák őket. Ebből a vetélkedésből pedig az ügyfelek csak jól – értsd: biztonságosabban – jöhetnek ki.