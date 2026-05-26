Két évvel az Ypsilon után egy újabb Lancia modell tér vissza, legalábbis névben. A Gamma többször is előfordult a Lancia történetében, de nem tudjuk megmondani, miért pont erre, és miért nem mondjuk a Kappára vagy a Thesisre esett a választás – ezek ugyanúgy felső kategóriás modellek voltak az idén 120 éves márka történetében.

9 fotó

Ebben az a furcsa, hogy bár a műszaki alapokat adó közepes méretű padlólemezre, az STLA Mediumra olyan komoly nagyautó is épül, mint a DS No.8, az első fényképeket elnézve a Peugeot 3008 által is képviselt, csapott hátú crossover műfajjal vállal közösséget az új Lancia.

Ugyanerre utalnak a külméretek: a 467 cm hosszú, 189 cm széles és 166 cm magas autó a középkategória (D-SUV) aljára sorolható. Összehasonlításként ott az eggyel nagyobb STLA Large platformon nyugvó Jeep Cherokee, amely 10 centiméterrel hosszabb – viszont ugyanezt a nagy palólemezt fogják megkapni a két év múlva érkező új Alfa Romeo nagyautók, talán ezért választotta az eggyel kisebbet a Stellantis.

A Lancia Gamma hajtáslánc-választékáról fontos alapinformációkat közöltek: lesz 145 lóerős hibrid, valamint legalább három tisztán elektromos variáns, a 230 és 245 lóerős elsőkerék-hajtásúaktól a 375 lóerős összkerékhajtásúig. A hatótávolság a hibrid esetében meghaladja az 1000 kilométert, a villanyautóknál a felsorolás sorrendjében 540, 740 és 675 kilométerrel számolhatunk.

Az autót Európában fogják gyártani, méghozzá Olaszországban, a Melfi üzemben. A Gamma idén ősztől rendelhető Európa-szerte.