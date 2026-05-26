Időről időre egészen indokolatlan tesztekkel mutatják meg a kínaiak, mi mindenre képesek autóik. Valahol ide sorolható az is, amikor az adaptív futómű segítségével táncoltatják meg az autókat, ahogy azt a Vezess is látta a Pekingi Autószalonon, de a menet közben nyúlként ugró Yangwang is ide sorolható.

A sort most a Voyah bővíti Taishan X8 nevű SUV-jével, bár az nem teljesen tiszta, hogy egy gyári program, vagy magánakció keretében

ugrattak el egy 2,5 méter magas rámpáról 100 km/órával,

ugyanis az erről szóló film egy orosz nyelvű YouTube-csatornán jelent meg.

A CarForLife videójából kivehető adatok szerint a kereken 5,2 méter hosszú, 2790 kilós jármű egy 9 fok meredekségű, 15,6 méter hosszú rámpára hajtott fel tempósan, és repült el onnan 20 métert. Maga a repülés nem tartott sokáig, mindössze 72 századmásodpercig, azonban ez is épp elég ahhoz, hogy a landolás 23 tonnás erejű legyen. Hogy az autót azért kíméljék is valamennyire, a Taishan X8 kiszámított érkezési helyét kicsit alá is párnázták, hogy ne közvetlenül a betonra érkezzen a jármű, de ez nem befolyásolta számottevően az eredményeket.

Azt nem lehet mondani, hogy az autó probléma nélkül lehozta a repülést, ugyanis a hátsó futómű kapásból teljesen összeomlott, nem beszélve az innen-onnan lerepülő díszlécekről és egyéb kiegészítőkről. A beltérben nem robbantak a légzsákok, ezeket direkt kikapcsolták a teszt előtt, az ugratást bevállaló sofőrt a gyári helyett egyébként is versenyülésbe ültették.

Noha az autó mozgásképtelen lett, a Voyah így is örülhet a látottaknak, ugyanis a beltér gyakorlatilag ép maradt, a karosszéria fő elemei pedig kibírták az erőhatást. A leginkább lenyűgöző azonban az az egészben, hogy az SUV konkrétan a betonnak csapta a hasát, akkumulátora mégis érintetlen maradt. A Taishan X8 tömegének jelentős hányadát adhatja a telep, ugyanis kiviteltől függően 44,5, illetve 65 kWh-s akksi kerülhet a konnektoros hibridbe, melyet jelen esetben próbára tettek.