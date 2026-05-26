Több mint fél évszázados pályafutása során számtalan zenei műfaj megszületésében játszott főszerepet, lemezeinek száma meghaladja a hatvanat, zenekaraiban pedig gyakran adott teret olyan fiatal tehetségeknek, akik később maguk is a világ legnagyobbjai, a jazz meghatározó alakjai közé emelkedtek. De Miles Davis (1926 – 1991) jelentősége túlmutat a zenén: határozottan kiállt a polgárjogok mellett, miközben sokak szerint ő volt minden idők legstílusosabban öltözködő zenei előadóművésze, aki tökéletesen megtestesítette a cool fogalmát.

Egy ennyire sokszínű életpályából nehéz egyetlen momentumot kiemelni, a jeles évforduló tiszteletére azonban a Lexus mégis megpróbálkozott ezzel. Az alapot a világtörténelem legnépszerűbb és alighanem legjobb jazz albuma, a Kind of Blue (1959) adta, azon belül is az a dal, amelyben az addig uralkodó tonális jazz szabályai a vadonatúj modális hangzás elemeivel keveredtek. A Bill Evans és Miles Davis nevéhez egyaránt köthető Blue in Green így átjárónak tekinthető két korszak, két zenei világ, és tágabb értelemben két kulturális szemlélet között.

A dal címéből nem nehéz kitalálni, hogy a Lexus ezzel a két színnel – a kékkel és a zölddel – játszadozva alkotta meg Miles Davis előtt tisztelgő autóját. Tekintve, hogy Davis az elektronikus zene megteremtésében is kulcsszerepet játszott, magától értetődő választás volt a tisztán elektromos Lexus RZ, amely különleges, színjátszó fényezést kapott: a beeső fény szögétől függően sötétkék és zöld között táncol a karosszéria árnyalata.

A trombita rézszíne a féknyergeken és különböző belső szerelvényeken köszön vissza, míg a hangszertok piros bársony bélése és kopott bőr külseje a beltéri felületekhez szolgált ihletadóként. Különleges gesztusként az infotainment rendszert is átprogramozták: a jármű indításakor a Blue in Green első taktusai csendülnek fel a szokásos hanképghatások helyett.

Miles Davis, az autórajongó Annyi minden más mellett az automobilok terén is kiváló ízléssel bírt a Mester. Nem gyűjtötte, hanem szenvedéllyel vezette és gyakran cserélgette őket: az évtizedek során olyan csodák volánja mögött fordult meg, mint a Ferrari 275 GTB/4, a Lamborghini Miura, a Mercedes 190SL vagy a Jaguar XK120. Volt Ferrari 308-asa és Testarossája is, valamint néhány amerikai gyártmánya, köztük egy1948-as Dodge kabrió, amelyet a tegnap elhunyt Sonny Rollins, a világ egyik legnagyobb tenorszaxofonosa csak úgy nevezett: a Kék Démon.

Ezzel azonban nem volt vége az ünneplésnek: a Lexus felkérte Laufey-t, hogy dolgozza fel az eredetileg instrumentális darabot. Az izlandi énekesnő saját benyomásai alapján írt szöveget a dalhoz – ennek első strófáját a csomagtér padlóján olvashatjuk. Az előadó választása sem volt véletlen: a fiatal énekesnő rengeteget tett azért, hogy a Z generáció tagjai ismét rátaláljanak a jazz műfajára. Ezzel egyfajta hidat képez a múlt és a jelen értékrendjei között, ugyanúgy, ahogy a Lexus RZ a belső égésű és emissziómentes hajtástechnológiák, vagy a Blue in Green két zenei műfaj között.