Az Ural 4320-as katonai teherautó sorozatgyártása 1977-ben kezdődött el és bár azóta számos modernizáción esett át, a modellt mai napig gyártják Ural Next néven. A Magyar Honvédségnél viszont csak a rendszerváltás előtt gyártott Ural 4320-asok vannak rendszeresítve. Ezek a robosztus és strapabíró járművek ugyan még mindig működőképesek, de technikai értelemben kissé eljárt felettük az idő.

A gödöllői HM Currus Zrt. szakemberei éppen ezért 2023-ban kezelésbe vettek egy, a Magyar Honvédségnél rendszeresített Ural 2340-est. A cél egy kényelmesebb és nagyobb teljesítményű teherautó építése volt.

A 13 tonnás teljes menetkész tömeggel rendelkező, 7,3 méter hosszú és 2,5 méter széles katonai teherautó az átépítés során új frontkialakítást kapott. Megjelenése így modernebb és frissebb lett. A régi izzók és lámpák helyét korszerűbb és energiatakarékos, LED‑technológiás fényszórók vették át. A korábbi teherpapucsok helyére országúti és közepes terepjáró felületű, Continental gumiabroncsok kerültek. A háromtengelyes teherautó aszfalton akár 85 km/órás sebességgel tud haladni, terepen pedig szinte nem ismer leküzdhetetlen akadályt, hiszen másfél méteres gázlómélységgel büszkélkedhet.

A komfort fokozása érdekében a vezetőfülkébe hő‑ és hangszigetelés került, és lecserélték az üléseket is. A régi vezetőülés helyét egy légrugós kialakítású, gerinckímélő változat vette át, a sofőrt kísérő utasok pedig rugózott, integrált biztonsági övvel ellátott műbőrüléseken foglalhatnak helyet. A külső visszapillantó tükröket fűthető kivitelű, elektromosan állítható kialakításúakra cserélték.

A magyar mérnökök azonban nem álltak meg a külsőségeknél: vezetéstámogató‑, valamint vontatvány figyelő kamerarendszert, állófűtést, klímát, továbbá híradó‑ és audiorendszert is beépítettek a teherautóba. Mindez magával vonta egy teljesen új műszerfal kialakítását is, ami ergonomikus és könnyen áttekinthető.

Megújult a vezetőfülke és a legénységi szállító felépítmény közötti belső kommunikációs rendszer is. Az alváz hátsó részére egy elektromos csörlőt is felszereltek. Emellett fűthető üzemanyagszűrővel, integrált fűtőszálas szélvédővel és elektromos ablakemelővel is ellátták. A légfékrendszer régi csöveit műanyag kialakításúakra cserélték.

A legizgalmasabb fejlesztés a motortérben történt. Az eredeti, 210 lóerős KamAZ 740 motor helyére a szükséges átalakítások után a BTR–80 harcjárműből ismert, dupla turbófeltöltővel szerelt, 260 lóerős KamAZ 7403‑as erőforrás került. A mérnökök a biztonságról sem feledkeztek meg, mivel a motortérben úgynevezett tűzelfojtó berendezést is beépítettek.

A modernizált Ural 4320-as tehát hosszabb ideig maradhat állományban, úgy, hogy most már mindenben megfelel a legújabb elvárásoknak.