Ugyan a 2026-os Forma-1-es Kanadai Nagydíjat megelőzően a nap folyamán többször is eleredt a Gilles Villeneuve pályán, a verseny idejére elfogyott az égi áldás, ám a McLaren a 3. és 4. helyről induló pilótáit – az élmezőnyből egyedüliként – átmeneti esőgumikon állította rajthoz.

Bár a világbajnok Lando Norris az első igazi versenykörben az élre tudott állni, Oscar Piastri már rögtön a start után visszaesett, ahogy az angol sem bírta sokáig az élen, az intermediate-ektől meg kellett szabadulni.

A két mclarenes visszacsúszott a középmezőny sűrűjébe, a darálóból pedig már nem is tértek vissza az élmenő közé. Piastri a 13. körben csúnyán felöklelte a williamses Alex Albont, így a plusz kerékcserével, az orrkúpcserével, majd az üközésért kapott időbüntetéssel az is csoda, hogy a 11. lett a verseny végén, miközben a címvédő Norris sebességváltó-hibával már korábban búcsúzott.

A bajokat az esőgumis döntés indította el, de Norris nem hibáztatta a csapatot:

„Már a formációs körön sejtettem, hogy rossz döntés volt. Az eső akkor már elállt egy ideje, szóval igen, visszatekintve rossz döntés volt. Egy körig bevált a dolog, elkerülhettem a balhékat, és mögöttem tényleg történhetett volna akármi, és úgy rögtön jobban festett is volna a gumiválasztás. De a döntés meghozatalát így sem nevezném rossznak, valós okok szóltak mellette. Örülök, hogy megpróbálkoztunk valamivel. Néha nem jön be az ilyesmi, ezt most le kell nyelnünk, tanulunk ebből is”mondta.

Az angol bővebben is kifejtette, hogy szerinte már 1%-kal erősebb eső, visszatérő szemerkélés esetén már egyértelműen az átmeneti esőgumi lett volna a nyerő, a jó rajtja bizonyította, hogy valóban csúszós volt az aszfalt a kezdetén, és hogy könnyű szerrel adódhatott volna biztonsági autós szakasz is az első körökben, és ha az alatt cserél slickekre, még mindig a top 10-be tért volna vissza.

Piastri így véleményezett:

„A himnusz és az autóba szállás között esett, az aszfalt kimondottan nedves volt, tisztán látszott, hol vizes és hol kevésbé. Nehéz is volt slickeken eljutni a rajtrácsra, necces volt rendesen nyomni a gázt. De – a mi szempontunkból – sajnos elállt az eső. Ha esett volna még, hősök lehettünk volna, de nem esett, így egyszerűen bohócot csináltunk magunkból” – mondta az ausztrál a brit Sky Sportsnak.

A konstruktőri címvédő McLarennek a Kanadai Nagydíj már az idei második nullázása, Kínában műszaki probléma miatt a pilótáik rajhoz sem tudtak állni. A csapat öt forduló után az éllovas Mercedestől 113 egységgel lemaradva, a maga 106 pontjával a 3.

