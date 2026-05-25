Ugyan a 2026-os Forma-1-es Kanadai Nagydíjat megelőzően a nap folyamán többször is eleredt a Gilles Villeneuve pályán, a verseny idejére elfogyott az égi áldás, ám a McLaren a 3. és 4. helyről induló pilótáit – az élmezőnyből egyedüliként – átmeneti esőgumikon állította rajthoz.

Bár a világbajnok Lando Norris az első igazi versenykörben az élre tudott állni, Oscar Piastri már rögtön a start után visszaesett, ahogy az angol sem bírta sokáig az élen, az intermediate-ektől meg kellett szabadulni.

A két mclarenes visszacsúszott a középmezőny sűrűjébe, a darálóból pedig már nem is tértek vissza az élmenő közé. Piastri a 13. körben csúnyán felöklelte a williamses Alex Albont, így a plusz kerékcserével, az orrkúpcserével, majd az üközésért kapott időbüntetéssel az is csoda, hogy a 11. lett a verseny végén, miközben a címvédő Norris sebességváltó-hibával már korábban búcsúzott.

A bajokat az esőgumis döntés indította el, de Norris nem hibáztatta a csapatot:

„Már a formációs körön sejtettem, hogy rossz döntés volt. Az eső akkor már elállt egy ideje, szóval igen, visszatekintve rossz döntés volt. Egy körig bevált a dolog, elkerülhettem a balhékat, és mögöttem tényleg történhetett volna akármi, és úgy rögtön jobban festett is volna a gumiválasztás. De a döntés meghozatalát így sem nevezném rossznak, valós okok szóltak mellette. Örülök, hogy megpróbálkoztunk valamivel. Néha nem jön be az ilyesmi, ezt most le kell nyelnünk, tanulunk ebből is” – mondta.

Az angol bővebben is kifejtette, hogy szerinte már 1%-kal erősebb eső, visszatérő szemerkélés esetén már egyértelműen az átmeneti esőgumi lett volna a nyerő, a jó rajtja bizonyította, hogy valóban csúszós volt az aszfalt a kezdetén, és hogy könnyű szerrel adódhatott volna biztonsági autós szakasz is az első körökben, és ha az alatt cserél slickekre, még mindig a top 10-be tért volna vissza.

Piastri így véleményezett:

„A himnusz és az autóba szállás között esett, az aszfalt kimondottan nedves volt, tisztán látszott, hol vizes és hol kevésbé. Nehéz is volt slickeken eljutni a rajtrácsra, necces volt rendesen nyomni a gázt. De – a mi szempontunkból – sajnos elállt az eső. Ha esett volna még, hősök lehettünk volna, de nem esett, így egyszerűen bohócot csináltunk magunkból” – mondta az ausztrál a brit Sky Sportsnak.

A konstruktőri címvédő McLarennek a Kanadai Nagydíj már az idei második nullázása, Kínában műszaki probléma miatt a pilótáik rajhoz sem tudtak állni. A csapat öt forduló után az éllovas Mercedestől 113 egységgel lemaradva, a maga 106 pontjával a 3.