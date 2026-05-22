Ahogy a Vezessen is írtunk róla, miután Max Verstappen meglebegtette, hogy az új 2026-os szabályrendszerrel való elégedetlensége, valamint az idei relatív versenyképtelensége a Forma-1-ből való távozásához vezethet – bár már épp meggondolni látszik magát, bizakodik –, a Red Bull vezetése utódjelöltet is keresett, és állítólag meg is találta az a mclarenes Oscar Piastri személyében.

A spekulációk szerint a fiatal ausztrál pilótát a Red Bull korábbi versenyzője, ma Piastri menedzsereként dolgozó Mark Webber is beajánlotta, a McLaren pedig – borsos áron, de – elengedhetné az amúgy legalább 2027 végéig igazolt pilótáját.

A Kanadai Nagydíj csütörtöki sajtónapján a McLaren-vezér Zak Brownt is megkérdezték a sajtóhírekről, az amerikai így reagált:

„Úgy vélem, nincs olyan csapat a mezőnyben, amelyik ne szeretné, ha Oscar vagy Lando (Norris) náluk vezessen. A konkrét szerződésekre nem kitérve azt gondolom, hogy a mi dolgunk az, hogy olyan környezetet teremtsünk, ahonnan nem akarnak távozni a versenyzők – vagy akár bármilyen alkalmazottunk, szponzorunk sem kíván más csapathoz átállni” – idézte a The Athletic.

„Az én dolgom, a mi dolgunk annyi, hogy meglegyen a környezet, ahol az lehet mondani az érintettnek, de hát szerződésünk van! És hadd tegyem hozzá, hogy ez amúgy most is megvan. Persze senkit nem lehet egy darab papírral a helyén tartani, az a fő, hogy eleve úgy legyenek vele: ez az a csapat (ti. A McLaren – a szerk.), ahol versenyezni, dolgozni akarok, ahol szponzorként akarok szerepelni. Mi azon dolgozunk, hogy meglegyen ez a környezet. Meggyőződésem, hogy számos olyan dolgozó van a McLarennél, akit örömmel látna bármelyik versenycsapat” – folytatta Brown.

Maga Piastri sem kerülhette el a témára vonatkozó kérdéseket, a kilencszeres futamgyőztes azt állította, ő személy szerint semmit sem tud a Red Bull-szálról:

„Igen, ez nekem is újdonság. Természetesen semmilyen tárgyalás vagy hasonló nem volt. Hízelgő ilyesmit hallani, de ennél többet nem tudok mondani erről. Remélhetőleg ez tovább növeli a versenyzői ázsiómat, ami nyilván jó, de nagyon is jól érzem magam ott, ahol vagyok. Nagyon is bízom abban, hogy idén még futamokat nyerünk a csapattal, akár bajnoki címeket is, szóval elégedett vagyok a helyzetemmel” – hangsúlyozta a 25 éves pilóta.