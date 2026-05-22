A felvételeken jól látszik, ahogy a fiatalember a forgalmi sávok között szlalomozik a nyílt autópályán, miközben a nyereghez egy masszív fakoporsó van rögzítve. A koporsó fedelén hajmeresztő módon egyensúlyozva, komoly tempó mellett húzta meg a trükköket a sokkolt autósok szeme láttára.

A szemtanúk beszámolói alapján az ismeretlen motoros kilométereken át rodeózott bukósisak és bármiféle védőfelszerelés nélkül, amivel nemcsak a saját, de tucatnyi ártatlan közlekedő életét is kockára tette.

A hajmeresztő magánszámot a hírek szerint elhunyt barátja előtti végső tisztelgésnek szánta. A felelőtlen akcióra a nigériai Uyo egyik főútvonalán került sor; arrafelé a temetési meneteket kísérő extrém motorozás egyre komolyabb közlekedésbiztonsági problémát jelent.

A videó futótűzként terjedt el az X-en, hamar átlépve a kétmilliós megtekintést és a több ezer kommentet – írja a Need To Know. Bár a felhasználók ezrei elsőre AI-generált kamuvideónak hitték a látottakat, a helyi közlekedési hatóságok azóta megerősítették: a rémisztő jelenetsor sajnos nagyon is valódi. A rendőrség a hírek szerint hivatalos vizsgálatot indított a felvétel alapján, és gőzerővel dolgoznak a felelőtlen elkövető azonosításán.