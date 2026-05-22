Az osztrák autópályák feletti kijelzőkön időről időre felbukkan a rejtélyes IG-L rövidítés, ami sokak szemében egy lényegtelen technikai kódnak tűnik. A valóságban viszont egy olyan szigorú korlátozás, ami alapjaiban határozhatja meg a hazatérve ránk váró bírság összegét.

Sokan épp egy ilyen út során szembesülnek először az elektronikus táblákon villogó IG-L felirattal. Ez a környezetvédelmi célú korlátozás a gyakorlatban alacsonyabb sebességhatárt jelent, ignorálása pedig garantált és fájdalmas büntetést von maga után. A megváltozó tempó gyakran teljesen váratlanul éri a turistákat.

Mit takar a rejtélyes rövidítés?

Az osztrák kormányzati portál (Oesterreich.gv.at) hivatalos tájékoztatása szerint a gyorsforgalmi utakon kihelyezett sebességkorlátozásokat gyakran kíséri az IG-L kiegészítő felirat. Ez a mozaikszó az Immissionsschutzgesetz-Luft, azaz a levegőtisztaság-védelmi törvény nevét takarja.

A jogszabály felhatalmazza a helyi hatóságokat, hogy ideiglenesen visszavágják a megengedett sebességet azokon a szakaszokon, ahol a légszennyezettség mértéke az adott pillanatban drasztikusan túllépi az egészségügyi határértékeket. Különleges szenzorok folyamatosan monitorozzák a szmogadatokat a nagyvárosok környékén, a mély alpesi völgyekben, valamint a legkritikusabb, hatalmas teherforgalmat bonyolító tranzitútvonalakon.

A német ADAC autóklub tapasztalatai szerint az IG-L jelzés felbukkanása az esetek túlnyomó többségében a megszokott 130 km/h-s autópályás tempó 100 km/h-ra történő azonnali lecsökkentését jelenti. Ez sok külföldi sofőr számára megtévesztő, emiatt többen hajlamosak pusztán dinamikus ajánlásként kezelni a táblákat.

Bár egy hagyományos sebességtúllépés alaptételei 30 és 90 euró (hozzávetőlegesen 11 500 – 35 000 forint) között mozognak, az IG-L zónában elkövetett gyorshajtás más kategória. Mivel itt nemcsak közlekedési, hanem környezetvédelmi vétséget is elkövet a sofőr, a büntetés összege többszörösére ugrik. Kirívó esetekben a bírság pillanatok alatt átlépheti a 2000 eurót (nagyjából 780 000 forintot) is.

Az osztrák klímavédelmi minisztérium hivatalos kommunikációja szerint a szigorú környezetvédelmi szabályozás nem büntet mindenkit egyformán. A lokális emissziómentes, tisztán elektromos autók és a modern hidrogénüzemű járművek teljes mértékben mentesülnek az IG-L korlátozások alól – ők ilyenkor is haladhatnak 130 km/h-val.

Ezzel kapcsolatban azonban rengeteg a félreértés, ami a magyar autósokat is érinti. A kedvezmény kizárólag azokra a tisztán elektromos gépekre érvényes, amelyeket egyértelműen megkülönböztető (Ausztriában zöld betűs) hatósági jelzéssel láttak el.

Fontos részlet: a hazánkban zöld rendszámmal futó plug-in hibridek (PHEV) vezetői nem élvezhetik ezt a kiváltságot, rájuk ugyanúgy vonatkozik a csökkentett sebességhatár!

A fentebb tárgyalt környezetvédelmi zónák több osztrák tartományban is aktívak, a legismertebbek a hegyvidéki Tirolban, valamint Salzburg, Stájerország, Karintia és Felső-Ausztria területén fekvő stratégiai szakaszok. A rendkívül forgalmas A12-es (Inntal) és A13-as (Brenner) autópályákon a 100 km/h-s korlátozás mára ideiglenesből állandó forgalomszabályozási elemmé vált. A radikális lépést a folyamatos szmogproblémák és a kontinens déli része felé áramló, elképesztő méretű nehézgépjármű-forgalom tette elkerülhetetlenné.