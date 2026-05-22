Több bejelentést is kapott a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrség egy, az M3-as autópályán közlekedő horrorkaravánról. Az M35-ös sztrádán a derecskei pihenőnél az egyenruhások felfigyeltek a szerelvényre. A vontató jármű vontatott egy utánfutót, ami vontatott egy működésképtelen gépkocsit.

A hármas összekapcsolás spontán volt, és egyszerű, azonban semennyire sem szabályos és veszélytelen. Mindezt még tetézte, hogy

a lerobbant kocsiból kivágták a biztonsági öveket, összecsomózták, és azzal húzták egymást.

A hab a tortán, hogy legalább 100 km/órával közlekedtek, ahogy az a rendőrök videóján is látszik:

A bejelentéseknek és a rendőrök gyors reagálásának hála egy nagyobb tragédia előtt meg lett állítva az ámokfutó duó. A sofőröket előállították, pénzbírságot szabtak ki nekik, és eltiltották őket a járművezetéstől.

