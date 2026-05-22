Fernando Alonso 2026-os Forma-1-es szezonja elég gyatrán alakult eddig: ha célba ért egyáltalán az Aston Martinnal, akkor rendre az utolsó helyek valamelyikén tette azt meg. Nem lehet ez túlságosan motiváló a kétszeres világbajnoknak, azonban a spanyol ettől függetlenül is csúcsteljesítményt nyújt saját bevallása szerint. A Kanadai Nagydíj sajtónapján, amikor arról kérdezték, hogyan tudja ilyen körülmények között mérni a fejlődését, így válaszolt:

“Nem mérek semmit. Én vagyok a legjobb. Nem kell semmit bizonyítanom. Nem kell semmit sem éreznem ahhoz, hogy elhiggyem, jó szinten vagyok.”

Alonso szerint mindezt alátámasztják a Forma-1 világán kívülről jövő elismerések és eredmények. “Ha egy gokartpályára megyek és nem én vagyok a leggyorsabb, akkor aggódni fogok. Ha egy GT-autóval megyek, és nem én vagyok a leggyorsabb, akkor szintén. De még mindig én vagyok a leggyorsabb, szóval a Forma-1-ben csak idő kérdése, hogy egy jobb autót kapjak” – fogalmazott a 44 éves veterán.

“Várok a lehetőségre, és addig is próbálok segíteni a csapatnak, nem elvesztve a versenyelőnyt, amire szükség van a Forma-1-ben” – tette hozzá.