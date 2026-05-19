Max Verstappen Forma-1-es “pályaelhagyása” és nürburgringi kalandja után a mezőny legújabb világbajnoka, a mclarenes Lando Norris is más versenysorozatok irányába kacsintgat. A 2025-ös szezon legjobbja nyíltan kimondta egy, a McLaren által készített videóban, hogy a versenyzés más formái felé is nyitna.

“Még mindig úgy érzem, hogy ki akarok próbálni más dolgokat” – mondta a brit. “Megcsinálni a Le Mans-t – most, hogy a McLaren is érkezik, talán egy nap elmehetnék” – tette hozzá. “De nem tudom. Még mindig fiatal vagyok, mindenre még nem gondoltam. Remélem viszont, hogy a jövőben lesznek gyerekeim, akik versenyezni fognak, így újraélhetem a történetet.”

Ha Norris egy nap a McLaren Forma-1-es pilótájaként úgy döntene, hogy elmenne a leghíresebb egynapos versenyre, főnöke részéről nemigen lenne ennek akadálya. “Nyitottak vagyunk” – mondta a témáról korábban Zak Brown McLaren-vezér. “Ki ne szeretne nyerni Le Mans-ban? Beszéltem már Landóval és Oscarral [Piastri – a szerk.] erről, és mondták, hogy szeretnének Le Mans-ban versenyezni. Ez menő, nem? Remek, amikor így összeérnek a különböző szakágak.”

“Imádjuk a sportautó-versenyzést, mi vagyunk az egyetlen csapat, amelyik megnyerte a hármas koronát. Menő lenne még egyszer megtenni” – árulta el a szakember.

