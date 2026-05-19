1 363 692 darab dízelüzemű személyautónak volt érvényes forgalmi engedélye 2026 elején, szemben a 86 348 darab tisztán elektromos meghajtásúval. Tévedés azt hinni, hogy a két hajtáslánc közötti különbség csak a múlt öröksége: az elmúlt években közel ötvenezres többletet mutat a forgalomba helyezett dízelek száma a villanyautókéhoz képest.

2020 végén 1 241 758 gázolajoson volt érvényes rendszám az országban és 11 008 elektromoson. Előbbiek száma 121 934 darabbal növekedett 2025 végére, utóbbiaké 75 340 darabbal a Datahouse statisztikái szerint, amit a Vezess adatkérésére állítottak össze. Vagyis sokkal nagyobb mértékben gyarapodik évről évre a dízelállomány, mint a tisztán elektromos meghajtású autók száma.

2026 első négy hónapja sem kivétel, összesen 21 937 dízelüzemű személyautóra került rendszám, eközben 11 560 darab tisztán elektromos, vagyis az olló még idén is növekedik. Hogyan lehetséges ez, miközben a csapból is a villanyosok és a különféle hibridek folynak?

Cikkünkben bemutatjuk a 4,37 milliós hazai személyautó-állomány jelenlegi összetételét hajtáslánc szerint, majd az elmúlt évek trendjeit külön-külön a benzinesek, a dízelek, a hibridek és az elektromosok forgalomba helyezéseit az újaknál és a használtaknál egyaránt.

Miből mennyit használunk most?

Sima benzines személyautóból fut messze a legtöbb az ország kopottas útjain, 2,58 milliós darabszámuk önmagában felülmúlja a dízelek, a hibridek és a tisztán elektromosok összességét. (A Datahouse adatbázisa egy halmazba veszi az összes különféle hibrid hajtást). Az alábbi táblázat 2025. december 31-én zárult.

Benzines 2 582 402 Dízel 1 363 692 Hibrid 310 226 Tisztán elektromos 86 348 Egyéb 28 702

Az újonnan forgalomba helyeztt személyautóknál éppen 2026-ban billent át a mérleg nyelve, az év első 4 hónapjában több elektromosra került rendszám, mint dízelre. A 64 darabos különbség egyelőre minimális, de talán 2026 lesz az első év, amikor a teljes esztendőt nézve többségbe kerülnek

Hajtáslánc, új személyautók 2026. 01-04. Arány 2025 Arány Benzines 9 652 20% 30 919 24% Dízel 4 553 9% 14 566 11% Hibrid 29 321 61% 72 506 56% Tisztán elektromos 4 617 10% 11 002 8% Egyéb 148 0% 447 0%

Látványos műveletbe kezdtek a magyar BMW-sek 129 440 új személyautó forgalomba állításával látszólag erős évet zárt tavaly a piac, ugyanis ez a szám 7831 darabbal több (+ 6,44 százalék) a 2024-es adatnál.. Csakhogy ezzel az emelkedéssel még mindig nagyon messze vagyunk a Covid előtti 157 909 darabos forgalomba helyezéstől (2019), ráadásul a kivonások és a reexport jelensége miatt ebből a közel 130 ezerből több tízezer új autó nem Magyarországon futja majd az életét. A hivatalos adatok szerinti top 20 modell sorrendjét itt lehet megnézni.

A használtan, legnagyobbrészt Nyugat-Európából behozott majd forgalomba helyezett személyautóknál idén is, tavaly is jelentős többletet mutatnak a dízelek. Közel annyit hoznak be a kereskedők és a nepperek az országba, mint sima benzinest.

A szürkeimportban érkező elektromosok és az összes hibrid együttes darabszáma sem éri el 2026-ban a gázolajosokét.

Hajtáslánc, használt személyautók 2026. 01-04. Arány 2025 Arány Benzin 20 223 42% 53 953 42% Dízel 17 384 36% 48 222 38% Hibrid 4 049 8% 9 556 7% 100% elektromos 6 943 14% 16 104 13% Egyéb 113 0% 320 0%

Hogyan alakult a benzines autók állománya?

Röviden válaszolva, szinte nem is változott. 2020-tól állnak rendelkezésünkre a Datahouse statisztikái, az akkori 2,56 millióról 2,58-ra emelkedett úgy, hogy 2021 óta szinte mozdulatlan a számuk. Ugyanannyi áll újonnan és használtan forgalomba, mint amennyit kivonnak elöregedés vagy baleset miatt.

Benzines személyautók száma 2025 2 582 402 2024 2 581 573 2023 2 580 979 2022 2 582 557 2021 2 579 544 2020 2 560 538

Hogyan alakult a dízelek állománya?

Itt kanyarodunk vissza a talán sokak számára meglepő állításhoz cikkünk címében. A 2020 januárja és 2025 vége közötti hat évben 121 934 darabbal növekedett a Magyarországon forgalomban lévő dízelüzemű személyautók száma. Az alábbi táblázat ezt az időszakot mutatja évről évre, de amint az imént írtuk, idén is folytatódott a tendencia.

Dízel személyautók száma 2025 1 363 692 2024 1 338 534 2023 1 314 475 2022 1 293 671 2021 1 271 752 2020 1 241 758

Hogyan alakult a hibridek állománya?

Az évtized elején még jellemzően full hibridek (legnagyobb számban Toyoták) álltak forgalomba, majd egyre szélesebb körben kínált mild hibrideket a márkák nagy többsége, míg mostanában – részben az uniós vámok miatt – a kínaiak is egyre több plug-in hibridet próbálnak piacra dobni.

Új személyautóként egyértelműen hibridből áll forgalomba a legtöbb, használtként, nyugatról behozva a benzinesek, a dízelek és az elektromosok is megelőzik még. Jelenleg 310 ezer különféle hibrid személyautó fut az országban.

Hibrid személyautók száma 2025 310 226 2024 251 360 2023 198 211 2022 156 459 2021 98 264 2020 75 916

Hogyan alakult az elektromosok állománya?

Százalékosan egyértelműen a legnagyobb mértékben növekedő kategória, ami az alacsony bázissal magyarázható, nem a tömeges forgalomba helyezésekkel. Ez még nem igaz sem az új (4617 darab négy hónapa alatt), sem a használtan (6943) idén eddig behozott személyautókra.

A 2020-as 11 008 darabról hat év alatt mindössze 86 348-ra nőtt a tisztán elektromos személyautók száma, ami jelenleg csupán a 2 százaléka a teljes személyautó-állománynak.

Tisztán elektromos személyautók száma 2025 86 348 2024 60 184 2023 41 182 2022 29 824 2021 18 823 2020 11 008

A benzinesek aránya 59 százalék, a dízeleké 31 százalék, a hibrideké 7 százalék 2026 elején.