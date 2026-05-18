MB.EA az új padlólemez neve, ami a Mercedes-Benz Electric Architecture rövidítése. A gyorsabb töltés, a csekélyebb elektromos veszteségek és a könnyebb, kisebb keresztmetszetű kábelek érdekében 800 voltos az elektromos hajtásrendszer. A tesztelt Mercedes GLC típuskódja V6F2BB az európai típusbizonyítvány szerint.

Nettó 94 kilowattórás az akkucsomag, amely váltóáramról maximum 11 kilowattos teljesítménnyel tölthető. Plusz pénzért rendelhető az autó 22 kW-os fedélzeti AC-töltővel is, ami a felére csökkenti a váltakozó áramú töltés időszükségletét.

Egyenáramon 330 kW a csúcs, ezzel a teljesítménnyel tényleg nagyon rövid töltési kényszerszünetekkel tehetők meg hosszabb utak, körülbelül 300 kilométeres szakaszokkal. A 107,8 kilowattórás nettó akkukapacitású iX3 akár 400 kW-tal tölthet, a villany Macannál 270 kW a csúcs 95 kilowattórás akkuval. A GLC WLTP-hatótávjáról 673-715 km-es adatokat találni kerékmérettől és felszereltségtől függően.

Fontos kitérni arra egy Mercedesnél, hogy a GLC jól tudja használni a 400 voltos gyorstöltőket is, mert van benne egy erre szolgáló egyenáram-egyenáram átalakító. Ez a régebbi villámtöltők 400 voltját feltranszformálja 800 voltra, hogy az autó kihasználhassa a töltő kapacitását. A másik megoldást erre többek között az Audi és a Porsche alkalmazza 800 voltos villanyautóinál, a telep felosztásával két 400-400 voltos akkumulátorra.

Ezt a technikát a CLA nem kapta meg rögtön, helyesebben a Mercedes-Benz spórolásból nem építette be azokon piacokon, ahol szerintük elég sűrű a 800 voltos töltőkből hálózat. Emiatt a CLA DC-DC konvertere a 800 voltos akkufeszültséget csak a 12 voltos fogyasztókhoz alakítja át, például a duda, a világítás, az ülésfűtés vagy a rádió működéséhez.

Épp emiatt a CLA navigációsrendszere nem is tervez a 400 voltos gyorstöltőkkel, amelyek aránya Németországban 13% körüli, Hollandiában és Ausztriában még csekélyebb. Várhatóan a 2026 közepétől gyártott CLA-k is kezelni tudják majd a 400-as töltőket, amit a GLC azonnal hoz.

Más a Mercedes két villanymotoros hajtásrendszere, mint a BMW iX3-é vagy a Tesla Model Y-é. A konkurenseknél elöl aszinkron motor dolgozik, hátul szinkron villanymotor és mindkettő állandó mágnesek nélkül működik, nem kellenek hozzá ritkaföldfémek és efféle drága alapanyagok.

Ezzel szemben a Mercedes két szinkronmotor mellett döntött, közülük legtöbbször csak a hátsó hajt. Egy nem hajtó szinkronmotor forgás közben mágneses mezőt gerjeszt, amivel visszafogja az autót. A veszteségek minimalizálásáért is dönthetett a BMW és a Tesla az ebből a szempontból jobb tulajdonságokkal bíró aszinkron első motor mellett.

A Mercedes a hatékonyabb működés érdekében egy kuplunggal leválasztja az első hajtásegységet, amikor az nem hajt. Az ő egyik motivációjuk a szinkron villanymotor jobb áram-visszaterelési képessége lehetett, ami növeli a rekuperációval visszanyerhető energia mennyiségét az első kerekeken, ahová lassításkor átterhelődik az autó súlya.

Az autópályás energiaigény csökkentésére szolgál a legeslegtöbb villanyautóból kihagyott sebességváltó. Hátul kétfokozatú sebességváltó javít a gyorsuláson és a fogyasztáson, így a GLC 4,3 mp alatt van 100-on, fürgébb a 469 lóerővel alig kisebb teljesítményű iX3-nál (4,9 mp). A végsebességük egyformán 210 km/óra. A Macan S 240-et megy, a EX60 beéri azzal a csoffadt 180-nal, amivel a többi Volvo.

800 Nm a hajtásrendszer forgatónyomatéka, amiből a 218 lóerős első motorra 300, a hátsóra 500 Nm jut. Az első villamos gép gyártója a Bosch, a hátsóé a Mercedes. A 360 kilowattos összteljesítmény itt is rövid ideig érvényes csak, ebből 265 kW vagy 360 lóerő a fél órán át folyamatosan leadható teljesítmény.

Elöl négylengőkaros, hátul ötlengőkaros a független futómű, alapértelmezésben acélrugókkal. A feláras első-hátsó légrugózáson kívül rendelhető összkerékkormányzás is, ami a légrugókhoz hasonlóan nem érhető el az iX3-hoz. A hátsó kerekek 60 km/óra alatt legfeljebb 4,5 fokot fordulnak el az elsőkkel ellentétesen a fordulókör csökkentéséért, 60 felett 2,5 fokig velük párhuzamosan, a stabilitás javítására.

Súlyalapon a BMW végezte a legjobb munkát, mert az iX3 a 107,8 kilowattórás akkuval 2360 kilót nyom, míg a GLC EU-súlya jóval kisebb akkumulátorral 2460 kg a vezető és csomagja (68+7 kg) nélkül. A Porsche Macan a kettő között áll 2420 kilogrammal.