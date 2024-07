Trezorok masszívságát sugározza az ajtócsukódás hangja, ahogy beültök. Pont ilyennek kell lennie egy Audiban. Van világos belső hangulat is, sportülésből kétféle rendelhető. Ha a bőrkárpitról le is mondotok, bizonyos elemek bőrborításúak maradnak, mert egyelőre nincs teljes vegán belső kivitel, amit más prémiummárkák meg tudtak ugrani az állati eredetű anyagokat elutasító vevők kedvéért.

11,9” a vezető előtti kijelző képátlója és 14,5 hüvelykes a középső érintőképernyő, a kettő a közös borítás alatt ívelt felületté áll össze. Ragyogó képet adnak a monitorok, ami az utas elé rendelhető, 10,9-es érintőkijelzőre is igaz, amin az utas videót nézhet vagy beállíthatja a navigációt, ami a középső képernyőn is megjelenik.

Mozizáskor megoldatlan az utas és a vezető hangforrásainak megosztása, így a vezető is kénytelen azt a videót hallgatni, amelynek képét biztonsági okból nem láthatja. Ez kellemetlenség a most megújuló Porsche Taycanban is adott.

Furcsa, hogy a menübe kirajzolt autó egyáltalán nem igazodik ahhoz a Q6-hoz, amelyben megjelenik. Az első nap vezetett fehér autó helyett a műszerfalon feketét láttunk, pedig a 2020-as modellfrissítéstől a Renault Zoé is az autó színében jeleníti meg grafikát, nem beszélve a BMW autóiról, amelyek régebb óta tudják ezt. A két első USB-C aljzattal szemközt, a tárolóhely hátsó falán, ferde síkban található a vezeték nélküli telefontöltő, amely hűti is a készüléket.

Tágas és szellős az Audi Q6 E-Tron belső tere, csak azt a többletet nem érezni benne, amit egy eleve villanyautónak tervezett konstrukciótól várnék 4,8 méteres kasztnival. A hátsó lábtér kényelmesen elég, de nem tűnt nagyobbnak, mint a jóval rövidebb Ioniq 5-ben.

Meggyőzőbb a fejtér hátul, az én 190 centimnél nagyobbra nyúltak is elférnek a magasan vezetett tetőlemez alatt. A készülő Sportbackben a lejtősebb tetőív miatt ez valószínűleg másképp lesz. Harmadik üléssor nincs, arra ott a Q7 és a várhatóan még idén befutó és monumentális méretűnek ígérkező Q9, amely az X7-es BMW-t is maga mögé utasítja dimenzióival.

Egy felső kategóriás Audiban apró botlásoknak sincs helye, amit a minőségérzet nem mindenben hoz. Direkt tisztáztam, hogy sorozatgyártású autókat vezettünk, nem előszériás, kisebb-nagyobb finomítások után piacra bocsátandó kocsikat. Olcsó hatású műanyag veszi körül a kilincseket és mindegyikhez kapunk egy vakkapcsolót, ami egyszerűen csúnya.

Egy A3-ban sokkal szebb hanggal kattannak a légrostélyok, ha elzárjuk őket és a légáramlatokat irányító karoknál is láttam már igényesebbet feleennyibe kerülő Audiban.

Aki más márkából ül át és nem tudja, meddig képes elmenni az Audi a részletek finomításában, annak ezek az apróságok kevésbé fognak feltűnni, de mi a Vezessnél a C5-ös A6-tal, a B5-ös A4-gyel és a kultuszt érdemlő A2-vel kezdtük az autótesztelést.

Öröm a Porsche Taycannál olcsóbb német villanyautót látni, amiben van orrcsomagtér. A frunk (front+trunk) 64 literes, a töltőkábelek mellé befér egy kisebb hátizsák. A hátsó csomagtér 526-1529 literes, ami nem sok, sajnos az akkumulátorcsomaggal megemelt padlószint ennyit enged . Összevetésképp az A6 Avanté 565 literről 1680 literig bővíthető.