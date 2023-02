BMW, amibe a világ összes pénzét beletankolod, mégis örülsz neki

Ha a bolygó érdekeit tartanám csak szem előtt, és helyesen akarnék cselekedni, akkor tömjénfüsttel űzném el a környékről is az egyik legdurvább, legnagyobb, legerősebb, legmindenebb BMW-t, vagy egyenesen profi ördögűzőt rendelnék valahonnan. De nem, most nem ez fog történni, hanem lubickolok kicsit a teljesen indokolatlan teljesítmény, a gigászi kasztni és a még sem fogalmazódott igényeimet is kielégítő extrák között. Aztán egy hétig csalánnal csapkodom magam és gyalog járok mindenhová, hogy visszaálljon a világ rendje. De most jöjjön a legnagyobb BMW, óriási, V8-as benzinmotorral, rengeteg lóerővel!

Külső

Amikor 2019 tavaszán feltűntek a kereskedésekben az első X7-esek, nem volt ennél nagyobb és drágább szabadidő-autó a BMW a kínálatban. Ez most sincs másként, sőt, amikor szűk egy évvel ezelőtt frissítettek egyet rajta, még egy hajszállal nagyobbra nőtt a behemót. Az ötajtós, de hat- és hétüléses kivitelben is kapható X7-es hossza 5181 milliméter, szélesége kereken 2000 mm, magassága 1835 mm, és tengelytávolsága is tekintélyes, 3105 mm-es. Szóval ezt tuti észreveszed. Bemutatásakor az óriási veséken szörnyülködött a fél világ, igaz, ez minden alkalommal így van, amikor a BMW új, az előzőnél nagyobb vesékkel jelentkezik egy-egy új modellnél. Azóta megszoktuk, már fel sem tűnik. Meg valljuk be, hülyén is nézne ki valami kis lyukkal az orrán.

A modellfrissítésnél sem bírtak magukkal a BMW-nél, ekkor kapta az autó az osztott, két szinten elhelyezett fényszórókat, amiket szintén meg kell majd szokni. Ezt leszámítva egy klasszikus szabadidő-autó formájú jószág az X7-es, csak kicsit nagyobb, mint minden más. A hátsó ajtaja például akkora, mint egy pingpongasztal. A karbonkabátos külső tükör furcsa jószág, biztos nem fizetnék érte 300 ezret, viszont az M-es modellek 50. évfordulójára emlékeztető színes keretben lévő BMW-logó bitang jól néz ki. És szerencsére van belőle számtalan az autón.

Itt lehet nézegetni, hogy szemből mi változott a modellfrissítéskor az X7-es megjelenésében. Neked melyik jön be jobban? Az új vagy a régi?

Belső

Utasterébe beülve szinte várom a visszhangot, mint egy rendes katedrálisban. De itt nincs, a vastag szőnyegek, a príma anyagok elnyelnek mindent és a dupla, hangszigetelt üvegeken keresztül kintről sem jön be zaj. A térkínálat zavarba ejtő, komoly távolság van a két első utas válla között, és ügyesen a fokozatválasztó karját is annyira megkurtították, hogy szinte ki sem emelkedik a középkonzol síkjából.

Műszerfala természetesen egy óriási képernyő, ami mellé középre is jutott egy érintésérzékeny kijelző, melynek menüjében a középkonzol vezérlőtárcsájával is lehet kotorászni. Emellett hatalmas felületet használó, sok-sok információt mutató head-up display is van az autóban. Fedélzeti rendszerének menüjében napokat lehet eltölteni, tényleg mindent személyre lehet benne szabni, a fedélzeti, menetrögíztő kamera működésétől a hangulatvilágításig. A képernyők felbontása hibátlan, a rendszerre sem kell várni, gyorsan csinálja, amit kell, és a telefontükrözést vezeték nélkül is tudja.

Első üléseit széles határok között lehet állítani, változtathatóaz ülőlap hosszúsága és a háttámla görbülete mellett szinte minden. Plusz fűthetők, szellőztethetők, és masszírozni is tudnak. A második sor üléseit is villanymotorok mozgatják és van lehajtható könyöklőjük is a különálló székben utazóknak. Plusz USB-töltőpontjuk, klímavezérlő paneljük, pohártartójuk, árnyékolójuk.

Becsülettel végigültem az összes létező üléssorát, még leghátra – ahová ugyanúgy jutott ülésfűtés, mint a többi sorba – is beültem, ahol ha 190 centivel nem is teljesen komfortos az utazás, de túlélhető. Megkockáztatom, hogy 180-185 centis magassággal meg már teljesen rendben van az ötödik és hatodik utas élettere is, ahol saját klímavezérlés, napfénytető, USB-aljzatok és pohártartók segítenek feledtetni, hogy azért mégiscsak az első sor a legjobb hely ebben az autóban.

Csomagtartója mind a három üléssort belakva 300 literesre zsugorodik, de ha a csomagszállítás a fontosabb, akkor akár 2120 literig is növelhető a háttámlák hajtogatásával. Illetve dehogy kell őket hajtogatni, gombnyomkodással is kialakítható a sík felületű, óriási raktér. Villanymotorból amúgy is megszámlálhatatlan mennyiségű található a puccos X7-esben, a fel- és lefelé nyíló darabokból álló csomagtartó ajtajait, az első és második sor üléseit, az összes tető- és oldalablak-árnyékolót, de még a hanyagul becsukott ajtókat is motorok mozgatják helyetted.

Technika

Háromféle motorral, teljesítménnyel kapható az X7-es. Kétféle benzines található a listán, a X7 xDrive40i háromliteres – 2998 cm3-es – hathengeres benzinmotorral 381 lóerőt ad a vezető lába alá, 5200–6250-as motorfordulatszámon, nyomatékból 520 Nm-t, 1850-es fordulattól. 100-as gyorsulása 5,8 másodperc, fogyasztásra pedig 9,6-10,6 litert ígér a gyártó. Szintén hathengeres és szintén háromliteres a dízelváltozat, ez 340 lóerős – 4400-as fordulaton adja le ezt a teljesítményt -, és 700 Nm a csúcsnyomatéka. Mindössze egytized másodperccel kell neki több idő, hogy álló helyzetből elérje a 100 km/órás sebességet, ellenben a fogyasztása sokkal földközelibb, 8,6–7,7 liter.

A benzines csúcsváltozat már V8-as, 4395 köbcentis és 530 lóerős – ezt 5500–6000 fordulaton nyújtja -, és nyomatékkal is jól áll, ami 750 Nm. Fogyasztása 12,9–12,1 liter, amit valószínűleg élő ember nem tud összehozni közlekedés közben.

Minden változat új, nyolcfokozatú sebességváltóval felszerelt, ami gyorsabban és finomabban is kapcsol a fokozatok között, és külön funkciója van előzéshez, valamint rajtautomatika is került bele. Szintén minden X7-esben megtalálható a 48 voltos, alibihibrid – mild hibrid – rendszer is, ahol a villanymotorok 12 lóerővel, 200 Nm nyomatékkal, az ezeket tápláló fedélzeti akkumulátor 0,46 kWh-val járul hozzá a környezetkímélő üzemhez. Már amennyire környezetkímélő egy 4,4-es V8-as benzinmotor, amint 2,7 tonnát mozgat.

Futóműve elöl-hátul légrugós, a kasztni magasságát automatikusan igazítja a körülményekhez, de manuálisan is emelhető, süllyeszthető a középkonzol gombjával, 4-4 centiméterre mindkét irányba. Van is ennek előnye, különösen alacsonyabb építésű parkolóházakba para az X7-essel behajtani.

Vezetőtámogató rendszerek közül szinte minden létező megtalálható benne, és a korábbi változatban lévőknél fejlettebbek is. Az ütközésre figyelmeztető már a szembejövő autóra is beriaszt, míg a kiszálló utasokat a közeledő járműre figyelmeztető rendszer teljesen új dolog az X7-es szériában. Az adaptív tempomat városban a sebesség mellett a követési távolságot és a sávot is tartja, zöldnél szépen elindul a sorral együtt, de otthon képes a garázsba is be-, illetve onnan kiállni.

Vezetés

Fura dolog ez az X7-es. Azt gondolnánk hogy egy 2,7 tonnás cifra palotában legfeljebb a pazar belsőnek és a parádés kényelemnek örülhetünk, miközben néma csendben, lágyan rugózó autóval haladunk célunk felé. Ez idáig igaz is, ezt mind tudja az autó, tricsimillió hangszóróból szól a zene, az egyik pohártartóban nem hagyja kihűlni a laktózmentes tejjel felcsapott lattét az autó, míg a mellette levőben a zéró kóla marad sokáig 5 fokos, ha hűtésre állítod. Közben az ülés átgyúrja a hátad, fűti, szellőzteti a feneked, meleg kormányt markolászol, és még a könyöklők is langymelegek, nehogy reumát kapj a fagyos bőr érintésétől. Kicsit csalódott vagyok, hogy egy kandalló nem fért még el valamelyik sarokban, mert hely tuti lett volna neki.

Egész addig egyáltalán nem érezni semmit az X7-es irdatlan kiterjedéséből, míg nem kell vele parkolni. A manőverezés fikarcnyit sem problémás vele, a hátsókerék-kormányzással remekül fordul – ez nagyjából egy méterrel lecsökkenti a fordulókört -, még ott is, ahol ránézésre fejben már az ipszilonozást tervezed. De ha parkolóhely kell, akkor jössz rá, hogy a bő ötméteres hossz és a kétméteres szélesség nem mindig jó dolog. Maga a be- és kiparkolás már nem kihívás vele, pláne, hogy leparkolás közben figyel az autó, és a kitolatást akár egyedül is el tudja intézni.

Menet közben le kell mondani a gyors stílusváltásokról, nem lehet fürgén váltogatni a vezetési módok között, sajnos le kell nézni középkonzolra, mert vakon nem tapogatható ki az erre szolgáló gombsor. A halkan suttogó, lágyan hömpölygő békés lamantinból egy csapásra lehet kihozni a megvadult, fújtató rinocéroszt, csak Sport, vagy Sport+ állásba kell kapcsolni. Ilyenkor megjön a V8-as motorhangja, durrogással, minden jóval, és a gázpedál is érzékenyebbé válik, miközben az ülések is felfújódnak és jobban szorítanak derékban.

Ha nagyon akarjuk, akkor 4,7 másodperc alatt ugrik 100-ra a 2,7 tonnás monstrum, és 250 km/órás sebességnél vet véget az elektronika az őrületnek, de közben meglepően sokáig lehet feszíteni a húrt. Kanyarban ilyenkor nem dől, nem himbálódzik az autó, és a fizika is mintha egy kicsit másként működne körülötte. Bármennyit is fogyaszt ilyenkor, legalább egyszer – esetleg kétszer – ki kell próbálni, ha már az autó meg tudja csinálni. És ami vicces, hogy hasonlóan intenzív benne a lassulásélmény is, elképesztő, ahogy ezt a borzalmas tömeget lassítják a fékek.

Vezetőtámogató rendszerei pont úgy működnek, ahogy kell, és tényleg segítenek, nem stresszelnek folyamatosan hülyeségekkel, indokolatlan rémisztgetésekkel. A reggeli dugóban olyan civilizáltan teszi a dolgát, hogy az embernek kedve támad inkább hátraülni és elmajszolni egy szendvicset, míg az X7-es közlekedik. Figyelmesen, tapasztaltan, türelmesen.

Egyre gyakoribb, hogy a rettenetes üzemanyagárak miatt a tesztautókban kezdek rászokni az Eco üzemmód lelkes használatára. Az X7-es BMW-ben ez odáig fajult, hogy a motor még szinte el sem indult, máris elfehéredő ujjakkal nyomtan az Eco Pro üzemmódot, hátha a teszthét végén nem kell majd a világ összes pénzét otthagynom a kúton.

Persze nem így lett, de a bitang fogyasztást már akkor lehetett sejteni, amikor az M0-n 90-nel, a gázpedálra csak gondolva is szinte reménytelen feladat volt 10 liter alá vinni a pillanatnyi fogyasztást. Városban önvédelemből nem is néztem ezeket az adatokat. Végül 15,2 liter lett az átlagfogyasztás, kifejezetten csóróüzemmódban vezetve. Bele se merek gondolni, mi lett volna, ha a Sport gombra tenyerelek minden reggel. Fájt megtankolni.

Költségek

37 820 000 forint a beugró az X7-es ligába, ennyiért az X7 xDrive40i tulajdonosává válhat, aki leteszi a pénzt az asztalra. 47 850 000 forintnál indul a X7 M60i xDrive árlistája, aki pedig dízelmotoros változat után sóvárog, az 38 900 000 forintért kaphat egy X7 xDrive40d-t. Aztán jönnek az extrák, ezekből a tesztautó még szűk 11,2 millió forintnyit szippantott magába. A Marina Bay-kék metálfényezés 405 ezer forintba kerül, a Merino teljes bőrkárpit 827 ezer, a 23 colos kerekek 1,3 millióba – télire egy szerényebb, 21 colost tettek az autó alá -, a karbon tükörburkolatok 300 ezer, a Bowers & Wilkins Diamond surround hangsugárzórendszer 1,5 millió forintba kerülnek.

Értékelés

Bár teljesen indokolatlan dolog egy ekkora guruló szörnyeteg, mégis valahol klassz dolog, hogy készülnek, készülhetnek még ilyen autók. Bődületes erővel, hanggal, és annyi extrával, aminek felsorolásába is belefáradsz. Bár sanszos, hogy leginkább a budai dombokon lakó anyukák fogják vele a gyerekeket hozni-vinni az óvoda, balett és otthon háromszögben, ahogy Lencsés Csaba kollégám tippelte az X7-es menetpróbán, de reménykedjünk, hátha nem csak erre jó. Mindezt 56 millió forintért.

Mellette – Ellene Bivalyerős V8-as motor

Remek futómű

Kényelmes légrugók

Elképesztő kényelem

Temérdek izgalmas extra

Jó vezethetőség Sokat fogyaszt

Nehéz vele parkolóhelyet találni

Drága

