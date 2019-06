„Istentől kaptuk ajándékba ezt a bolygót, de nem tudunk bánni vele” – harsogta a mikorofonba egy 16 éves forma lány a Fridays For Future Magyarország aktuális klímatüntetésén, három napja. A megjelent gimnazisták és egyetemisták közt erősen terjed a fogyassz minél kevesebbet kultúrája, a veganizmus, az autóellenesség. Hartmann Johanna főszervező két éve már új ruhát sem vásárolt, és nem is nagyon akar soha többé, állítja.

Olvass tovább

Éppen a múlt pénteki tüntetés napján mutatta be a nemzetközi sajtó egy részének a BMW a valaha gyártott legbrutálisabb méretű szabadidő-autóját. Az X7 tömege 2,3-2,4 tonna, hossza 5151 mm, szélessége 2000 mm, magassága 1805 mm, a jelenleg elérhető hathengeres és V8-as motorjai 265 és 462 lóerő közöttiek. Miközben vezetem Brno hangulatos dombvidékén, arról beszélgetünk a kollégával, hogy ha egy kanyarban lecsúsznánk az útról, simán földig rombolná az útjába kerülő családi házat. Bármekkora az építmény, ha ilyen tömeg repül százzal, kevés az akadály.

Itt és most mégis félre kell tennem az egyre sokkolóbb klímakatasztrófás előrejelzéseket, a vágóhidas videókat megosztó radikálisokat, de még az ötéves kisfiam jövőbeni életminőségével kapcsolatos saját aggodalmaimat is. Próbálok kizárólag a járműipari mérnökök munkájának eredményére koncentrálni.

Alapfelszereltség a légrugózás, valamint az elektronikusan vezérelt lengéscsillapítókkal dolgozó adaptív futómű

Külső

Nem egy rejtőzködőművész, ráadásul minden idők leghatalmasabb BMW-jének orrán a márka valaha megalkotott legméretesebb veséi fölényeskednek. Egyértelműen az autó legmegosztóbb részlete (és akkor több „leg”-et már nem írok ebbe a bekezdésbe), tíz újságíróból mindössze három tudta megemészteni. Köztük én is. Az óriás SUV (a bajoroknál Sport Activity Vehicle, azaz SAV) dimenzióihoz szerintem ekkora hűtőrács illik, ehhez a pöffeszkedő kategóriához szintén, a termékkel elsősorban megcélzott amerikai és ázsiai piac dettó.

Ráadásul a csodaszép lézeres fényszórók laposak, vagy fél méter szélesek, és magasan húzódva az autó elején látványos kombót alkotnak a vesékkel. Igazán karakteres jelenség a sztrádák belső sávjában vitézkedő területi képviselők Octaviájának visszapillantó tükrében.

Oldalról nézve arányosnak tűnik a jármű, a 3,1 méteres tengelytáv között éles vonalak törik meg a hatalmas lemezfelületeket. Feltétlenül szükséges trükközni, nézzék csak meg a hátsó ajtók istállókapus méretét! Gyárilag 20-as, 21-es és 22-es felnikkel rendelhető az X7, sokat elmond a SUV drabál méreteiről, hogy a képeken látható tesztautó alatt 22-esek vannak, és ugye majdnem kicsinek tűnnek. Ennél szerényebbel ne rendeljék, mert kevésbé lesz főúri az érkezés szerda reggelenként az óvoda bejáratánál.

Belső

Nyolcvanhetedik változatát látjuk az évtizedek óta megszokott formavilágú műszerfalnak, a márkafanok gyorsan kipipálják ezt a részt. A kategóriához méltóak az anyagok, az iDrive köré építkező kezelőszervek egyszerűen és makulátlanul működnek, hosszú távú együttműködést ígérnek. Az újkori BMW-knél ezzel nemigen szokott gond lenni.

Hatalmas láb-, váll-, és fejtérrel találkoznak a második sorban helyet foglalók, az agyonextrázott tesztautóban két különálló fotel fogadja őket (természetesen paddal is rendelhető a modell). Meglehetősen komoly kezelőpanel jár nekik, a klíma számtalan beállítási lehetőségével, az alap, hogy fűthetőek ezek az ülések is, a szellőztetés és a beépített masszőr viszont csak az elöl utazóknak jár. Szerencsére az oldalablakok is méretesek, innen is remek a kilátás az egykori Osztrák-Magyar Monarchia szépséges dombjaira.

Brno környékére szervezte ugyanis a márka a nemzetközi menetpróba ránk eső részét, és amikor beülök a leghátsó sorba, akkor sem zárom el magam a csehszlovák valóságtól. Innen is kilátni normálisan az utunkat övező falvakra, ráadásul saját panorámatető tágítja a teret. Magasabb ugyan az egy főre jutó GDP-jük, de ez még nagyon nem az osztrák faluvilág széle, úgy látom. Rendkívül ügyesen segít a BMW rendszere beszállni leghátra: amikor előre hajtom a második soros fotel háttámláját, kis motorok kezdik előre tolni az ülőlapot, sőt, az előtte lévő anyósülés is megindul magától előre.

Miközben táncot járnak előttem a szépen lyuggatott bőrrel bevont fotelek, a kinyitott hátsó ajtó fogantyújában lévő ledsor (ami alapból hangulatvilágítást ad az utastérnek) pirosan villog. Napfényben alig látni, de mondjuk mélygarázsban, pláne éjszaka ügyes jelzés ez a mögülünk érkezőknek: nyitott ajtajú jármű van előtted, vigyázz, bárki kiszállhat! Miután bebújtam hátra, úgy láttam, olyan 150 centis magasságú kamaszgyerekek számára az utolsó sorban is rendben a lábtér, elviselhető rövidebb utakon. A csomagtartó ilyenkor 326 liter, számos hétülésessel ellentétben nem csak méter magas szobanövények szállítására alkalmas, a hátsó üléssorok ledöntésével 2120 literig bővíthető. Ilyenkor már két hegyikerékpár is simán befér.

Technika

Soros, hathengeres dízel-, és benzinmotorral (ezek háromezresek), valamint V8-as benzinessel (4395 cm3) rendelhető az X7 jelenleg, mindegyikben nyolcfokozatú Steptronic automataváltó dolgozik. A legolcsóbb az xDrive30d 265 lóerős csúcsteljesítménnyel, és 620 Nm-es maximális nyomatékkal, majd az xDrive40i következik (340 lóerő, 450 Nm), aztán az M50d (400 lóerő, 700 Nm), végül az xDrive50i (462 lóerő és 650 Nm), ez már V8, és nem Európának készül.

Mindegyikben légrugós a futómű az első és a hátsó tengelyen, szintén alapfelszereltség az elektronikusan vezérelt lengéscsillapítókkal dolgozó adaptív futómű. Extraként rendelhető az aktív hátsókerék-kormányzás (Integral Active Steering), és az aktív borulásgátló rendszerrel egybecsomagolt Executive Drive Pro nevű kiegészítő futómű-szabályzás.

Rengeteg vezetéstámogató rendszert pakolhatnak a vagyonos vevők a kiválasztott autóba, megpróbálom felsorolni, nem lesz egyszerű. Stop & Góval dolgozó aktív tempomat (Active Cruise Control with Stop & Go), kormányzó-, és sávtartó asszisztenssel (Steering and Lane Control Assistant) kiegészített Driving Assistant Professional csomag, sávváltásra figyelmeztető rendszer (Lane Change Warning) és sávelhagyásra figyelmeztető (Lane Departure Warning). Rendelhető az oldalirányú ütközést megelőző aktív rendszerrel együttműködő sávtartó asszisztens (Lane Keeping Assistant with Active Side Collision Protection), kikerülési segédlet (Evasion Aid), keresztirányú forgalomra figyelmeztető rendszer (Crossing Traffic Warning), és elsőbbségadásra figyelmeztető (Priority Warning), valamint rossz haladási irányra figyelmeztető rendszer (Wrong-Way Warning). Nem mondtam még, pedig az alapfelszereltség része a parkoló-asszisztens (Parking Assistant) tolatókamerával és tolatási segédlettel (Reversing Assistant), valamint szép a head up display.

Vezetés

Kíváncsi vagyok a dízelek látható hanyatlása közepette Magyarországon mennyien vásárolnak majd az elkövetkező években benzinest az X7-ből, a nemzetközi premieren az xDrive40i-t sikerült kipróbálni. A szellőztethető, masszírozós sofőrülés kényelmes, millióféleképpen testre állítható, és hátrafelé is tisztességes a kilátás belőle. Utóbbi konkrétabban azt jelenti, hogy messzire ellátok a batár mögött haladó, átlagos méretű személyautók teteje fölött, olyan magasra csavarozták a bajor trónt.

Indulás után masszívan tolja a 2,3 tonnás össztömeget az 1500-as fordulatszámtól egészen 5200-ig rendelkezésre álló 450 Nm-nyi nyomaték, a 340 lóerős csúcsteljesítmény jóval később jön elő, 5500 és 6500 között.

A görög kollégák szerint simán elforog 6800-ig is a főtengely (a kijelző adata), nyolcadikban ilyenkor 212 kilométer/órás végsebességet mutat a központi, 12,3 colos képernyő. Kockasága ellenére 170-180-nál is meglepően szerény a szélzaj, természetesen ezt is ők mesélték, méreteihez képest stabil utazóautó. Hatalmas tömege és magas súlypontja ellenére meglehetősen stabilan tapadnak az aszfalthoz a 315-ös Pirellik kanyargós utakon is, bizony, gumizni sem lesz éppen olcsó. Meg tankolni sem. Tegyük félre a gyár által megadott 8,7-9 literes átlagot, tempósan közlekedve 15 liter körül állandósult a kijelző adata, Budapest dugókkal teli belvárosában lesz ez még több is rövid utakon.

Felrakták az óriásveséket a frissített 7-esre is Faceliftet kapott a BMW csúcslimuzinja, a leglátványosabb külső változás természetesen az új hűtőrács. Szokni kell, de nekem a 7-esen is tetszik, ezzel az újságírók kisebb halmazába kerültem. Változott a műszerfal, plusz mostantól más kormányt forgatnak a tulajdonosok. Új motort kapott a 750i, az 530 lóerős 4,4 literes V8-as a 8-as kupéból jött. Átdolgozták a 745e hibrid hajtásrendszerét, a kétliteres négyhengeres motor helyére háromezres, hathengeres került, a rendszer összteljesítménye 394 lóerőre emelkedett, az elektromos hatótáv elvileg 50 kilométer fölé.

Költségek

Visszatérve az X7-re, nyilván senkit nem lep meg az xDrive30d 25,06 millió forintos alapára, az xDrive40i 25,6 millióról indul, az M50d 33,16-ról, amelyekhez autónként 4-8 milliót simán hozzá tehetünk, ha közelebb akarunk lenni a leendő tulajdonosok által végül átutalt összegekhez. A kgfb és a casco együtt már önmagában szép összeg lesz havonta (az értékvesztéshez képest persze aprópénz), a gumizás és egyebek költségei majd később terhelik meg a tárcákat, már ha megterhelik. Aki ilyet vesz 30-40 millióért, pláne cégnévre, mondjuk németre, megoldja ezt is, fölösleges lenne kívülállóként aggódni.

Kedvezmény, (gazdag) nagycsaládoknak (is) Megmozgatta a három- és több gyermekes családok fantáziáját az autó árának 50 százalékában vagy 2,5 millió forintban maximált támogatás, amivel az adófizetők beszállnak a nagycsaládosok újautó-vásárlásába. A jogosultak 2019. július 1-től 2022. december 31-ig igényelhetik ezt a hozzájárulást az Államkincstárnál és a kormányablakokban, de előszerződéseket már most is lehet kötni a márkakereskedésekben. Mivel nincs felső árhatár, a 2,5 milliós kedvezmény akár egy vadonatúj az X7-re is igényelhető.

Értékelés

Nyilvánvaló mindkét olvasat. Egyrészt igazi bolygópusztító az X7 azzal, hogy fél vármegyényi nyersanyag szükségeltetik a legyártásához, majd évente falunyi a fenntartásához. Nem Magyarországra, pláne nem városba való jármű, különösen nem arra, hogy egyesek 1-2-3 kilométeres utakat tegyenek meg vele. Másrészt lenyűgöző mérnöki teljesítmény, kényelmes, biztonságos, csendes, gyors utazást biztosít akár 6-7 embernek, és elegáns megérkezést az erre fogékonyak számára.

A Föld jövőjéért aggódó diákok (és egyre több idősebb demonstráló) most pénteken is kivonulnak a Parlament elé, hogy a környezet védelme érdekében hozott jogszabályokat követeljenek. Kőkemény szigorításokat. Az X7-et látatlanban megrendelő több mint száz honfitársuk eközben számolja a napokat, hogy mikor kapja már végre kézhez a valaha gyártott legbrutálisabb méretű BMW-jét.

Mellette – Ellene Stílusos, elegáns design

Hatalmas, kitűnősen variálható belső tér

Kiváló minőségű anyagok

Erős motorok

Modern, okos vezetőtámogató rendszerek

Presztízs Ár

Fogyasztás

Fenntartási költségek

Társadalmi megítélés