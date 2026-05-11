A Pokémon-őrület továbbra sem mutatja a csillapodás jeleit. Miközben a rajongók az üzletek előtt sátoroznak – sőt, van, hogy éjszakára odabent bújnak el –, csak hogy lecsaphassanak a legújabb szállítmányokra, egy gyűjtő egészen új szintre emelte a játékot: lazán elcserélte az Audi R8-as szupersportautóját egy kártyagyűjteményre.

Geoff Pritchett 2025 decemberében dobta be a bombát egy Facebook-csoportban: felajánlotta az R8-asának kulcsait egyetlen, rendkívül ritka lapért – egy 1999-es hologramos Charizardért, aminek az értékét akár 149 ezer dollárra is taksálják.

A Pokémon-közösség első körben körberöhögte. Sok esetben ezzel véget is ért volna a történet, ám a múlt héten Pritchett visszatért a csoportba, és bejelentette: a bolt megköttetett, bár némileg más feltételekkel, mint ahogy azt eredetileg elképzelte.

„Végre nyélbe ütöttem az üzletet, és elcseréltem az R8-at egy hatalmas Pokémon-gyűjteményre” – írta. „Összesen 75 ezer dollárnyi bontatlan csomag és 65 ezer dollárnyi (42 millió forint) egyedi lap ütötte a markomat.”

Azok számára, akik nincsenek otthon ebben a világban: a bontatlan gyári csomagolású Pokémon-termékek az idő múlásával brutális értéknövekedésen mehetnek keresztül. A ritka hologramos vagy limitált szériás darabok pedig egy magukban is pokolian magas árat érhetnek.

Az év elején Logan Paul influenszer közel 16,5 millió dolláros rekordáron adott túl a maximális, hibátlan minősítésű Pikachu Illustrator kártyáján (amit még 2021-ben 5,27 millió dollárért vásárolt).

Bár a gyűjtőkártya-piac egésze komoly áremelkedést produkált az elmúlt években, a Pokémon toronymagasan vezeti a mezőnyt. Így fest a japán zsebszörnyek értéke más gyűjteményekhez és befektetésekhez képest az elmúlt 20 év távlatában:

A Pokémon-kártyák értéke 3261%-kal nőtt.

A profi amerikaifutball-kártyák értéke 1290%-kal emelkedett.

A baseballkártyák 721%-ot hoztak.

Az amerikai gazdaság állapotát tükröző S&P 500 tőzsdei index 421%-ot erősödett.

Tehát aki ilyen játéknak tűnő kártyákba fektette feles pénzét húsz éve az jobban járt mint a tőzsdén ügyeskedő befektetők. Sokkal jobban.

Pritchett a Polygonnak elárulta, hogy az átvett kollekció értéke még az első becslésnél is magasabb lehet.

Számos lapot még nem vizsgáltak be profi értékbecslők (a jó osztályzat radikálisan megdobhatja az árukat), a ritkaságok között pedig akadnak nyomdahibás példányok is, amelyeknél egy ilyen gyártási anomália akár 4000-ről 22 000 dollárra (1,2 millióról 6,6 millió forintra) is kilőheti a piaci árat.

Ráadásul nem is ez a friss szerzemény a legritkább darab a teljes gyűjteményében. Pritchett a 90-es évek óta halmozza a Pokémon-kártyákat, és a saját privát gyűjteményének koronaékszere egy olyan Mewtwo lap, amelyből mindössze 36 darabot nyomtattak – számításai szerint ez a jövőben akár az 1 millió dolláros álomhatárt is áttörheti.

Addig is, mint mondja, nyitott a további, R8-cseréhez hasonló extravagáns üzletekre. Elvégre, ahogy ő fogalmazott: amúgy sem vezette túl sokat azt az autót.