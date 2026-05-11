Rátolják a bevásárlókocsit a parkoló autódra, vagy gyanúsan közeledik egy másik jármű? A Ford a közelmúltban bejegyeztetett egy új szabadalmat, amelyre a Road & Track magazin figyelt fel elsőként.

A „Mozgó objektumokat érzékelő rendszer” néven futó megoldás lényege, hogy az autó képessé válik az önálló helyváltoztatásra, hogy elkerüljön egy mozgó tárggyal való ütközést, vagy legalábbis mérsékelje a becsapódás erejét. Bár egyelőre csak egy bejegyzett szabadalomról van szó – és a járműipar történelme tele van soha meg nem valósuló, futurisztikus koncepciókkal –, az alapötlet kiváló, és egyben futurisztikus.

Nem igényel radikálisan új hardvert

A kék oválos márka még 2023-ban nyújtotta be a terveket, ami jól mutatja, hogy már jó ideje foglalkoztatja őket az autonóm ütközéselkerülés gondolata. A legfontosabb tényező azonban az, hogy a rendszer megvalósításához nincs szükség teljesen új, csillagászati összegű hardverek beépítésére, így meglehetősen reális az esély arra, hogy a Ford ténylegesen sorozatgyártásba vigye a technológiát.

A jármű meglévő szenzorai egyfajta folyamatosan aktív, 360 fokos védelmi hálót vonnak az autó köré, amely folyamatosan figyeli az esetleges fizikai behatásokat. Ha a hálóba veszélyes objektum érkezik, az elektronika beavatkozik, és megpróbál kitérni az útjából. Tekintve, hogy a Ford már most is szenzorok garmadáját használja a 2-es szintű BlueCruise önvezető rendszert futtató modelljeiben, a mérnöki és fizikai alapok már most is adottak.

Bár a technikai háttér és a kódolás kellően bonyolult ahhoz, hogy a laikusok agyvizét felforralja, a végeredmény nagyon is egyszerű. Az autó a kiterjedt szenzorhálózat segítségével folyamatosan követi a körülötte lévő objektumok mozgását, majd dönt milyen reakciót választ.

Ha a számítógép úgy értékeli, hogy valami el fogja találni a karosszériát – legyen az egy másik parkoló autó, egy elszabadult bevásárlókocsi vagy egy tántorgó utcaseprő –, a jármű először vizuális és hangjelzést ad, azaz villogtatja a fényszóróit és ráfekszik a dudára.

Ennél komolyabb veszélyes esetén, amikor az ütközés borítékolható, a Ford megpróbál arrébb mozdulni, ezzel csökkentve a koccanás valószínűségét vagy súlyosságát.

Kritikus biztonsági feltétel, hogy a fedélzeti számítógép minden pillanatban tökéletesen tisztában legyen a körülötte lévő fix, statikus tereptárgyakkal (parkoló autók, padkák, épületek, tartóoszlopok), így pontosan tudja, van-e egyáltalán biztonságos helye a menekülő manőver végrehajtására.

A legnagyobb akadály nem a technika, hanem a jog

Elméleti síkon a rendszer zseniális, hiszen rengeteg kisebb koccanást és drága fényezési sérülést előzhetne meg. A nagy kérdés sokkal inkább az, hogy a nemzetközi és hazai autonóm járművekre vonatkozó szabályozások mikor és hogyan teszik majd lehetővé a Ford számára, hogy az autói sofőr fizikai jelenléte nélkül is mozoghassanak.

Ugyanakkor az is garantálható: ha a rendszer zöld utat kap, idő kérdése, hogy mikor jelennek meg az interneten azok a videók, ahol tréfa kedvéért bevásárlókocsikkal és biciklikkel ijesztgetik az önállóan hátráló, dudáló parkoló Fordokat.