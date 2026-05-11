Rég elmúlt az az idő, amikor az autó csak arra szolgált, hogy eljussunk A-ból B-be És ha már ennyire fontos része lett a mindennapoknak, akkor tényleg nem mindegy, mit választunk. Íme 8 ok, ami miatt érdemes a Chery Tiggo 8 mellett dönteni.

1. Kevesebb mint egy év alatt tört az élre

Magyarországon minden negyedik ember, aki kínai autót vásárolt, a Chery mellett döntött. 2026 első negyedévében a márka 820 darabos regisztrációval kategóriaelsőként uralta az utakat, márciusban a jelenléte csak tovább erősödött. Kevesebb mint egy év alatt olyan, régóta a piacon lévő márkákat előzött meg, mint a Dacia vagy a Peugeot.

2. Elérhető kényelem:

A Tiggo 8-as modell egyik legnagyobb erőssége a felszereltség. Olyan kényelmi extrákat kínál, amelyek sok esetben csak magasabb kategóriában érhetők el. Mindezt most 7 év vagy 150 000 kilométeres gyártói garancia egészíti ki.

3. Technológia az utazási élmény szolgálatában

A modern hibrid megoldások és az intelligens rendszerek nemcsak kényelmet, hanem hatékonyságot is biztosítanak. Az alacsony fogyasztás és a fejlett hajtáslánc hosszú távon is kiszámítható fenntartást jelent, ami ma már legalább annyira fontos szempont, mint maga a vételár. A Chery Tiggo 8 esetében a technológia nem öncélú, hanem a mindennapi használatot támogatja.

4. Kirobbanó népszerűség, töretlen siker

A Chery a hazai kínai márkák eladásának több mint egynegyedét teszi ki, 26,6%-os részesedéssel. Magyarországon a Chery márka 2025 szeptemberi indulását követően már 23 kereskedés nyílt meg, és több mint 2000 autó talált gazdára, ami az egyik leggyorsabb piacra lépés a hazai autóipar történelmében. Ez a tempó nemcsak figyelemre méltó, hanem jól mutatja azt is, hogy a vásárlók gyorsan reagálnak az új, versenyképes ajánlatokra.

5. A prémium érzet már nem privilégium

Ami korábban a felsőbb kategóriák kiváltsága volt, ma egyre többek számára válik elérhetővé. A Chery Tiggo 8 ezt a változást képviseli: a fejlett technológia és a kényelmi megoldások már nem csak vágyott extrák, hanem a mindennapok részei lehetnek. Ez a szemlélet egyfajta demokratizálódást jelent az autózásban. A kényelem, a technológia egyre több autóvásárló számára válik reális, elérhető választássá.

6. Valódi élmény testközelből

A számok és specifikációk mellett tudjuk, hogy autóvásárlásnál az élményfaktor számít igazán. A márka egyre több ponton elérhető, így a modellek megtekintése és kipróbálása nem jelent kompromisszumot. A Tiggo 8 már számos márkakereskedésben kipróbálható, ahol minden részlet testközelből is megtapasztalható, például a masszázsülés kényelme, a SONY audiorendszer hangzása és a panoráma napfénytető nyújtotta kilátás.

7. A közös pillanatok autója

Ez az autó nemcsak nagy, hanem jól is használható: minden ülésnek megvan a helye, minden utasnak megvan a saját tere. A Chery filozófiájában a család nem egy célcsoport, hanem kiindulópont. A „család melegét” és a „technológia magabiztosságát” ötvözve olyan autókat alkot, amelyek nemcsak elvisznek valahová, hanem végigkísérik a közös pillanatokat is, a hétköznapi rohanástól a hosszabb utazásokig.

8. Most az év ajánlata keretében elérhető

És végül a nyolcadik ok: maga az ajánlat!

A Chery Tiggo 8 május 1-jétől tíz héten keresztül 11 millió 400 ezer forinttól elérhető, 5 vagy 7 üléses kivitelben, 7 év vagy 150 000 km gyártói garanciával, valamint 1.0% fix, kiszámítható THM finanszírozással.