New York városának egyik legdurvább visszaeső gyorshajtója nem egy anonim “utcai harcos”, hanem az NYPD (helyi rendőrség) egyik tisztje – derül ki a Streetsblog NYC cikkéből.

A lap szerint James Giovansanti Staten Islanden él és dolgozik, a 120-as rendőrőrsön. A nevéhez kötött, fehér 2022-es RAM 1500 pickupot 2022 óta 547 alkalommal kapták el közlekedési kamerák gyorshajtás vagy piros lámpán áthaladás miatt. Csak 2025-ben 187 bírságot szedett össze, vagyis nagyjából minden második napra jutott egy dokumentált szabályszegés.

A történet azért különösen kínos, mert New Yorkban ezek a kamerák nem apró tempótúllépéseknél villannak. A város hivatalos közlekedési jelentése szerint a rendszer akkor rögzít szabályszegést, ha az autó legalább 11 mérföld/órával, vagyis közel 18 km/órával lépi túl a megengedett sebességet. Egy 30 mérföld/órás, nagyjából 48 km/órás úton ez azt jelenti, hogy legalább 66-tal kellett menni ahhoz, hogy bírság legyen belőle.

Giovansanti pickupja ráadásul nem egy kis városi autó. A Streetsblog szerint egy több mint 2,1 tonnás RAM 1500-ról van szó, magas, szögletes orral, ami gyalogosok és kerékpárosok mellett különösen veszélyes kombináció. A lap azt írja, a szabályszegések jelentős része Staten Island északi részéhez kötődik, több kamera pedig iskolák közelében rögzítette az autót.

A bírságok összege sem mellékes: az autóhoz köthető büntetések értéke 36 650 dollár, ami aktuális árfolyamon számolva nagyjából 11 millió forint.

New Yorkban a hivatalos szabályozás szerint a kamera nem fotózza le a sofőrt, csak a járművet és a rendszámot azonosítja, a felelősség pedig minden esetben az üzembentartóé, nem számít ki vezette az autót. Ezért jogilag fontos, a kameraadatok önmagukban nem bizonyítják, hogy minden egyes alkalommal Giovansanti ült a volánnál.

A Streetsblog viszont saját megfigyeléseikre alapozva azt állítja: a pickupot a 120-as rendőrőrs közelében is megtalálták, a sofőr pedig a lap beszámolója szerint egyenruhában ment be az épületbe, rajta Giovansanti nevével. Az NYPD a cikk megjelenésekor nem adott érdemi magyarázatot, azon túl, hogy a bírságok nem kapcsolódnak a rendőr munkájához vagy szolgálati feladataihoz.

A kamerás rendszer másik gyenge pontja, hogy a visszaesőknél sem szigorodik érdemben a büntetés. Magyarul: aki fizet, az sokáig zavartalanul folytathatja.

Pedig a hatóság saját adatai szerint pont ezek a visszaesők jelentik a legnagyobb gondot. A New York-i közlekedési jelentés szerint azok a járművek, amelyek egy év alatt több mint húsz kamerás gyorshajtási bírságot kapnak, ötször nagyobb eséllyel keverednek halálos vagy súlyos sérüléssel járó balesetbe, mint a többi autós. Giovansanti pickupja ehhez képest nem húsz, hanem több száz rögzített szabályszegésnél jár.

Az ügy politikai visszhangot is kapott. New York polgármestere, Zohran Mamdani „elfogadhatatlannak” nevezte a történteket, de a Streetsblog beszámolója szerint konkrét fegyelmi lépést egyelőre nem ígért. A botrány közben új lendületet adott a „Stop Super Speeders Act” nevű javaslatnak is, amely a legsúlyosabb visszaeső gyorshajtók autóiba sebességkorlátozó berendezést szereltetne.