Nagyon úgy tűnik, hogy nem csak Magyarországon nincs elrettentő ereje a gyorshajtási szankcióknak, hanem az Egyesült Államok néhány részén sem. Egy közlekedésbiztonsági szervezetek által közzétett jelentés rávilágított arra, hogy New York-állam legsúlyosabb gyorshajtói valójában alig szembesülnek komoly következményekkel.

A Transportation Alternatives (Közlekedési alternatívák) és a Families for Safe Streets (Családok a biztonságos utcákért) nevű szervezetek adatgyűjtése szerint a 10 legtöbb gyorshajtást elkövető sofőr 2025-ben átlagosan 179 bírságot kapott iskolai zónákban.

A rekordot egy 2023-as Audi A6 tartja:

2025-ben 259 gyorshajtási bírságot kapott

2023 közepe óta több mint 1000 alkalommal rögzítették a kamerák

már több mint 63 ezer dollár (kb. 22 millió forint) bírságot fizetett ki

A jármű ennek ellenére továbbra is rendszeresen átlépi a megengedett sebességet, főként Brooklyn utcáin. A jelentés szerint ez az autó 2024-ben is az állam „szuper gyorshajtóinak” listáját vezette, vagyis két egymást követő évben is ő volt a rekorder.

Mi a helyzet Magyarországon? Összesen 912 259 darab bírságot (50 milliárd forint) szabott ki gyorshajtás miatt a rendőrség 2025-ben – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess megkeresésére. 855 490 esetben az objektív felelősség hatálya alá tartozó ügyben szabtak ki közigazgatási bírságot, 56 769 alkalommal a közlekedési törvény alapján büntettek a rendőrök gyorshajtásos ügyben. Előbbi az utak fölé fixen felszerelt, rendőrautókból vagy trafiboxokból fotózó sebességmérők képei alapján csekken kiküldött bírságokat jelenti, a második adat a bemért, majd utána egyből megállított járművezetők büntetéseit.

De vannak még néhányan a listán, akik szintén nem bírnak a lábukkal:

egy 2017-es Lexus IS közel 20 ezer dollárral tartozik (6,8 millió forint),

egy 2022-es Mercedes-Benz GLE több mint 23 ezer dollárnyi (7,8 millió forint) bírságot nem fizetett ki,

egy 2024-es Honda Passport majdnem 31 ezer dollár (10,5 millió forint) tartozást halmozott fel.

A szakértők szerint a probléma nem az, hogy nincsenek kamerák – hanem az, hogy a rendszer nem kezeli hatékonyan a visszaesőket. A kamerák gyorsan gyártják a bírságokat, de azok nem feltétlenül akadályozzák meg, hogy ugyanaz a sofőr újra és újra megszegje a szabályokat. Egyes autósok számára a büntetés egyszerűen a közlekedési költségek része lett.

Új törvénnyel fékeznék meg a „szuper gyorshajtókat”

A közlekedésbiztonsági szervezetek ezért egy új jogszabály elfogadását sürgetik. A javaslat szerint:

aki egy év alatt legalább 16 gyorshajtási kamerás bírságot kap, annak sebességkorlátozó eszközt kellene beszerelni az autójába.

Ez a berendezés legfeljebb 5 mérföld/órával engedné túllépni a megengedett sebességet. Erre azért lenne szükség, mert több mint 2,5 millió New York-i lakos él olyan kereszteződések közelében, ahol a legtöbb gyorshajtást rögzítették.