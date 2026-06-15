Az autópálya-kezelő közlekedésbiztonsági sorozatában ezúttal egy néhány nappal ezelőtt történt motoros balesetet mutattak be. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan melyik autópályán történt az eset.
Egy terelés végén lévő sávelhúzáshoz érkezett a belső sávban egy autó, mögötte pedig – láthatóan nagy tempókülönbséggel – egy motoros. Az autó vezetője a sárga, ideiglenes felfestést követve a belső sávban folytatta volna az útját, miközben a mögötte haladó motoros megpróbálta balról megelőzni.
A manőver során a motor először az autó hátuljának, majd a terelőtábláknak ütközött. A motoron ráadásul ketten is ültek, mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek.
Amikor motorral közlekedsz, az alábbiakra figyelj:
- Mindig tarts nagyobb követési távolságot: motorral kevesebb védelmed van, ezért fontos, hogy legyen időd reagálni egy hirtelen fékezésre vagy sávváltásra.
- Kerüld a holtteret: ne haladj tartósan autók, kamionok vagy buszok mellett. Ha nem látnak, sokkal nagyobb a balesetveszély.
- Sávváltás előtt nézz, jelezz, ellenőrizz: nagy sebességnél minden mozdulatnak jelentősége van. Irányjelzés után mindig ellenőrizd a tükröt és a holtteret is.
- Figyelj a széllökésekre és a nagy járművekre: kamionok, buszok mellett elhaladva a légáramlat könnyen kibillenthet az egyensúlyodból. Készülj fel rá, és tarts stabil oldaltávolságot.
- Ne vállalj felesleges kockázatot: az autópálya nem versenypálya. Tartsd be a sebességhatárokat, igazodj a forgalom ritmusához, és mindig hagyj magadnak menekülőutat.