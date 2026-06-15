Az autópálya-kezelő közlekedésbiztonsági sorozatában ezúttal egy néhány nappal ezelőtt történt motoros balesetet mutattak be. Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan melyik autópályán történt az eset.

Egy terelés végén lévő sávelhúzáshoz érkezett a belső sávban egy autó, mögötte pedig – láthatóan nagy tempókülönbséggel – egy motoros. Az autó vezetője a sárga, ideiglenes felfestést követve a belső sávban folytatta volna az útját, miközben a mögötte haladó motoros megpróbálta balról megelőzni.

A manőver során a motor először az autó hátuljának, majd a terelőtábláknak ütközött. A motoron ráadásul ketten is ültek, mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek.

Amikor motorral közlekedsz, az alábbiakra figyelj: