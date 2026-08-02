Volt az autóépítésnek az a korszaka, amikor a „kevesebb néha több” elv még nem igazán érdekelte a tuningolókat. Minél nagyobb volt a lökhárító, minél mélyebbre ért a küszöb, és minél több rács, kopoltyú, szárny, illetve légbeömlő került a karosszériára, annál jobb volt az összhatás.

A képeken látható Hyundai Coupé ezt az időszakot idézi, méghozzá meglehetősen következetesen. Az aranyszínű – helyenként szálcsiszolt fém hatását keltő – külső már önmagában sem visszafogott, de erre került még egy komplett optikai csomag. Az első lökhárító szinte a térkőig ér, a motorháztetőt méretes nyílások szabdalják, az első és a hátsó sárvédő környékére pedig látványos kopoltyúkat építettek.

Galéria:

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Hátul sem fogyott el a lendület. Van szárny, átalakított lökhárító, rácsozott diffúzorutánzat és egy olyan kipufogóvég, amelybe kis túlzással egy focilabdát is bele lehetne gurítani. Az összkép egyértelműen a kétezres évek elejének tuningfilmjeit és autós videójátékait idézi. Köszönjük a fotókat olvasónknak.

A Hyundai is tudott kívánatos kupét gyártani

A képeken a Hyundai Coupé második generációja látható, amelyet GK gyári kódnéven ismernek, bizonyos piacokon pedig Tiburonként forgalmaztak. A 2000-es évek elején ez volt az egyik legelérhetőbb módja annak, hogy valaki látványos, kétajtós sportkupét vásároljon.

A hosszú motorháztető, a lapos tetővonal és az erősen lejtő hátsó rész alapból is jó arányokat adott az autónak. Bár a Coupé műszakilag elsőkerék-hajtású volt, és nem valódi sportautónak készült, a formája sokkal komolyabb teljesítményt sugallt.

És akkoriban még készülhettek ilyen reklámok is…

Az európai kínálatban 1,6 és 2,0 literes négyhengeres motorokkal, valamint 2,7 literes V6-ossal is elérhető volt. A Hyundai Coupé ráadásul ma már kezd érdekes youngtimerré válni. A teljesen gyári, megkímélt darabok ritkulnak, de az erősen átépített példányok is jól megmutatják, milyen volt az autós tuning világa húsz évvel ezelőtt.