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Razziát indít az utakon a rendőrség

Újabb akciót hirdetett a rendőrség, hogy visszafogják az autósok száguldását.

Vezess

2026.08.01. szombat 09:21

Razziát indít az utakon a rendőrség

A gyorshajtók kiszűrése érdekében a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egy hetes akciót szervez, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. A rendőrség augusztus 3. és 9. között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végez – írják a police.hu-n.  Várhatóan a korábbi gyakorlatnak megfelelően az összes bevethető traffipax dolgozni fog. 

Mint a rendőrség írja a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok, korábbi adatok szerint a személyi-sérüléses balesetek negyede a túlzott sebességre vezethető vissza. 

Mint arról korábban a Vezess beszámolt összesen 912 259 darab bírságot szabott ki gyorshajtás miatt a rendőrség 2025-ben, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) adatai alapján.  Ezek közül 855 490 esetben az objektív felelősség hatálya alá tartozó ügyben szabtak ki közigazgatási bírságot, 56 769 alkalommal a közlekedési törvény alapján büntettek a rendőrök gyorshajtásos ügyben.

Összesen 50 081 388 000 forintnyi gyorshajtásos bírságot jelent mindez 2025 egészére, két éve még csak 30 milliárd forint körül járt a sebességhatárokat átlépő járművezetők és üzembentartók teljes, éves büntetése.

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gyorshajtás razzia rendőrség ROADPOL

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