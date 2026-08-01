Razziát indít az utakon a rendőrség

A gyorshajtók kiszűrése érdekében a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egy hetes akciót szervez, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. A rendőrség augusztus 3. és 9. között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végez – írják a police.hu-n. Várhatóan a korábbi gyakorlatnak megfelelően az összes bevethető traffipax dolgozni fog.

Mint a rendőrség írja a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok, korábbi adatok szerint a személyi-sérüléses balesetek negyede a túlzott sebességre vezethető vissza.