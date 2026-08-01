Razziát indít az utakon a rendőrség

A gyorshajtók kiszűrése érdekében a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egy hetes akciót szervez, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik. A rendőrség augusztus 3. és 9. között Magyarország egész területén sebességellenőrzést végez – írják a police.hu-n. Várhatóan a korábbi gyakorlatnak megfelelően az összes bevethető traffipax dolgozni fog.
Mint a rendőrség írja a gyorshajtás továbbra is az egyik legfőbb baleseti ok, korábbi adatok szerint a személyi-sérüléses balesetek negyede a túlzott sebességre vezethető vissza.
Mint arról korábban a Vezess beszámolt összesen 912 259 darab bírságot szabott ki gyorshajtás miatt a rendőrség 2025-ben, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) adatai alapján. Ezek közül 855 490 esetben az objektív felelősség hatálya alá tartozó ügyben szabtak ki közigazgatási bírságot, 56 769 alkalommal a közlekedési törvény alapján büntettek a rendőrök gyorshajtásos ügyben.
Összesen 50 081 388 000 forintnyi gyorshajtásos bírságot jelent mindez 2025 egészére, két éve még csak 30 milliárd forint körül járt a sebességhatárokat átlépő járművezetők és üzembentartók teljes, éves büntetése.