Összesen 912 259 darab bírságot szabott ki gyorshajtás miatt a rendőrség 2025-ben – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezess megkeresésére válaszolva.

855 490 esetben objektív felelősséges büntetés volt, 56 769 alkalommal a közlekedési törvény alapján bírságoltak a rendőrök gyorshajtásos ügyben. Előbbi az utak fölé fixen felszerelt, rendőrautókból vagy trafiboxokból fotózó sebességmérők képei alapján csekken kiküldött bírságokat jelenti, a második adat a bemért, majd utána egyből megállított járművezetők büntetéseit.

Évek óta folyamatosan emelkedik a gyorshajtásos bírságok száma Magyarországon. Az okokra vonatkozó kérdésünkre azt felelte az ORFK, hogy „a gyorshajtásos bírságok száma, ezáltal a kiszabott közigazgatási bírságok összegének növekedésének oka a kamerahálózatba újonnan üzembe helyezett eszközök számának folyamatos emelkedése”.

Nem csak a több sebességmérő az ok

Összesen 50 081 388 000 forintnyi gyorshajtásos bírságot jelent mindez 2025 egészére, két éve még csak 30 milliárd forint körül járt a sebességhatárokat átlépő járművezetők és üzembentartók teljes, éves büntetése.

A múlt évi összegből 47 519 058 000 forintot szabtak ki az objektív felelősség alapján, 3 294 822 000 forintot a közlekedési törvény megszegése miatt.

Az éves és teljes bírságösszeg mögött nem csak a rendőrség által említett „újonnan üzembe helyezett eszközök számának folyamatos emelkedése” áll, hanem az is, hogy a jogalkotó többször és nagymértékben megemelte a kiszabható bírságösszegeket az elmúlt években.

A hosszú évekig 30 ezer forintos alapösszegről először 39 ezerre, majd 50 ezerre növelték a legkisebb mértékű gyorshajtás után fizetendő bírságot, míg a legdurvább szabályszegésekért 300 ezerről először 390 ezerre, majd 468 ezer forintra.

Ezek a kiszabott bírságszámok és a büntetéseken lévő összegek, de mint azt szintén az ORFK-tól tudjuk, jelentős tételeket nem fizetnek be a megbüntetettek. 11,85 milliárd forintnyi gyorshajtásért kiszabott bírság maradt befizetetlen 2024-ben és 2023-ban Magyarországon, derült ki korábbi közérdekű adatigénylésünkre a rendőrségtől kapott válaszokból.

A kiszabott 38 milliárd forint gyorshajtásos bírságból csak 30,92 milliárd forintot egyenlítettek ki az üzembentartók 2024-ben, míg egy évvel korábban az akkori 26,19 milliárdból csak 21,41 milliárd forintot. Hogy ez milyen inkorrekt trükkökkel lehetséges, arról itt írtunk bővebben.

Vannak, akiknek ügyeskedés nélkül sem kell befizetni a gyorshajtásos csekket Számos kivétel létezik, ezekről külön cikket készítettünk. Ez persze nem azt jelenti, hogy nincs számukra büntetés, csak egészen másmilyen, mint a sárga csekk, amit mi kapunk.

Hetente 3-4 traffipaxot javítanak

Úgy jött össze a bő 912 ezer gyorshajtásos büntetés és az 50 milliárd forintnál is több teljes bírságösszeg tavaly, hogy valójában nem működött minden traffipax 2025-ben. Volt egy hónaposnál hosszabb kiesés is.

Összesen 161 alkalommal kellett valamelyik sebességmérőt javíttatni a rendőrségnek, ebből 90 alkalommal fix traffipaxot, 70 esetben mobil készüléket.

A fixen utak fölé szerelt „készülékek kapcsán kategorizáló lézer hiba, ipari számítógép hiba, UPS hiba, kamera hiba, switch hiba, csatlakozó kábel meghibásodások,” a változtatható helyű sebességmérőknél „belső akkumulátor hiba, tápcsatlakozó hiba, érintőképernyő hiba, belső GPS hiba, alaplap hiba volt jellemző” – válaszolta a javítások okát firtató kérdésünkre a rendőrség.

Megkérdeztük, hogy mennyi volt a legtöbb nap, amíg nem működött valamelyik sebességmérőjük, és hogy ott mi volt a konkrét hiba. A rendőrség szerint történt 39 napos kiesés is, „amely az ipari pc hibából, kommunikációs rendszer hibájából, valamint az áramellátás hibájából adódott össze”.