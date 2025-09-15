Korábban nem látott, vadonatúj traffipax tűnik fel hamarosan az utak mellett. A TraffiCapture-Lite (TC-Lite) nevű készülék túl van a rendőrségi protokollteszteken, jelenleg a rendszeresítési eljárásnál és a típushitelesítésnél tart az Engedélyezési Hivatalban. Valószínűleg az első példányai egy hónapon belül megkezdhetik a járművek figyelését és a sebességük mérését immár büntető üzemmódban.

Mi ez az új traffipax, miben más a többinél, és mi az, hogy büntető üzemmód? Elmentünk a készüléket gyártó Medirlab Orvosbiológiai Fejlesztő Kft.-hez, ahol a cég ügyvezetője válaszolt a Vezess kérdéseire. Mielőtt bemutatjuk a készüléket, nézzük meg, hogy egyáltalán miért született meg.

A TC-Lite majdani otthonául szolgáló TraffiPack kabinetek (ez az egyik trafiboxtípus) sorakoznak a Medirlab raktárában. (Képek: Vezess)

8 fotó

Miért van szükség az eddigiektől eltérő traffipaxra is?

Lassan meghaladja a 280 darabot az ország útjai mellé felállított trafiboxok száma, ezekbe a fémdobozokba helyeznek alkalmilag sebességmérőket a rendőrök. Legnagyobbrészt az ARH CAM S-1 nevű mobil traffipaxot használják erre országszerte a különböző kapitányságok, csakhogy a készülékből kevesebb van, mint ahány boxot telepítettek az önkormányzatok az elmúlt években.

Ráadásul az S1-es sebességmérőket két másik helyen is használják az egyenruhások 30 darab – két éve felújított – Fámával kiegészítve: ezekkel figyelik a járművek sebességét állványokról és rendőrautókból egyaránt. Gyakorlatilag erre a két feladatra használták korábban a mobil sebességmérőket a trafiboxok minapi létrejötte előtti két évtizedben, majd ezen feladataik mellé jött be harmadiknak a kabinetes sebességmérés.

Létezik az Országos Rendőr-főkapitányságnál (ORFK) 40 darab egyéb olyan traffipax is, amelyet lehetne használni a boxokban, információink szerint azonban a TraffiCapture TC-108-at jellemzően máshol vetik be. A rendőrség leginkább high-tech traffipaxának tekinthető műszer ugyanis képes menet közbeni sebességmérésre is, ezért úgy tudjuk, ezeket főleg fedett rendőrautókban, forgalomban használják a gyorshajtók kiszűrésére.

A rendőrség által tavaly kiszabott 38 milliárd forintnyi gyorshajtásos bírságösszegből mindössze 30,92 milliárdot fizettek be a lefülelt járművezetők, ezért is érnek sokat a menet közbeni sebességmérésre is képes 108-as traffipaxok. Miután ezekkel bemérnek valakit, azonnal leállítják, és ott helyben be tudják azonosítani a járművezetőt, nincs kibúvó a büntetés alól. Szemben az objektív felelősséges, csekket postázós bírságolással.

Érthető, ha nagyobb arányban használják ezeket a traffipaxokat a rendőrautókban, mint az útszéli kabinetekben. Utóbbiaknak marad többnyire az S1-es műszer, amiből kevesebb van, mint amennyi kabinet – és önkormányzat – várja őket.

A „több sebességmérő kabinet vs. kevesebb bennük használható sebességmérő” jelenlegi helyzettel információink szerint nem minden önkormányzat elégedett. Elsősorban azért, mert a polgármesterek és a lakosok azonnali visszacsatolást várnak a trafiboxoktól: mivel megvettük és telepítettük, akkor utána javuljon a közlekedésbiztonság. Ha nagyon ritkán van a kabinetekben az autókat figyelő, gyorshajtás esetén büntetéseket osztó műszer, akkor azok visszatartó hatása lecsökken.

Ehhez azonban rendszeresen ott kellene lenniük minden egyes megvásárolt, felállított boxban minél többször. Ha lehetne, állandóan. Arra is van példa, hogy több önkormányzat közösen vásárolt a 8 millió forint körüli áron kínált S1-ből, és nyilvánvalóan mindannyian azt szeretnék, hogy az ő településükön lévő, általuk vásárolt kabinetben mérjenek vele a legtöbbet.

A sebességmérők szállítgatása, pakolgatása, aktiválása, kivétele valahány óra után, újabb szállítgatása a kapitányságra vagy máshová stb. a rendőrségnek sem ideális: az S1-es traffipaxokat a belső ügyrendjük szerint csak ideiglenesen üzemeltetik egy-egy adott kabinetben. Ez pluszmunka nekik. Sem az önkormányzatoknak, sem a rendőrségnek nem ez a minden szempontból tökéletes megoldás.

Változik az autósok büntethetősége „Ezen ügyek mintegy 20-25 százalékában tudott a rendőrség szankciót alkalmazni” – közölte az ORFK a Vezess-sel. Jogszabályváltozással akarnak több szabálytalankodót lefülelni.

Mitől szuper ez az új traffipax?

„A TraffiPack kabinetek telepítése során érzékeltük a sebességmérő-hiányt és a rendőrség leterheltségét, felmerült bennünk, hogy fejlesszünk ki egy, a kabinetekre optimalizált, árcsökkentett sebességmérő műszert. Olyat, amely a VÉDA rendszerrel folyamatos kommunikációs kapcsolatban van, és emiatt akár tartósan is az adott helyen maradhat” – mondja Nagy Tamás ügyvezető a Medirlab zuglói székhelyén. Cége a trafiboxok és traffipaxok hazai piacának három legaktívabb szereplőjének egyike, negyedszázada fejlesztenek közlekedéstechnológiai eszközöket, többek között lézeres sebességmérőket is. Az ő termékük többek között a 4iG-vel konzorciumban gyártott, előbb említett TraffiCapture TC-108 is.

A TraffiCapture-Lite névre keresztelt új műszerük sokat változtathat a magyarországi sebességmérés jelenlegi gyakorlatán: két fontos, új tulajdonságának köszönhetően. Az egyik, hogy a TC-Lite folyamatosan üzemeltethető a trafiboxokban. „Állandóan benne lehetnek, hónapokig, de akár egy évig is benne maradhatnak. Folyamatos büntető üzemmódban képesek a kabinetekben mérni, mert folyamatos adatkapcsolatban vannak a VÉDA/KAFIR rendszerrel” – magyarázza Nagy Tamás. Emiatt vonzók lehetnek az állandó sebességmérésre vágyó településeknek.

Attól még, hogy nem kell kivenni a boxból, a rendőrség természetesen megtehetné, ám a TC-Lite úgy készült, hogy másra nem használható. Mivel nincs képernyője, nem tudnak vele sebességet mérni, és azt ellenőrizni sem állványon, sem rendőrautóban. Ezek a mérőműszerek a jelenlegi konstrukciójukban kizárólag a különféle trafiboxokban használhatók.

Az elterjedésüket segítő másik fontos tulajdonságuk az áruk, nagyjából harmadannyiba kerülnek, mint a tőlük kevesebbet használható S-1-es készülékek. Az áruk az éjszakai működéshez szükséges IRLED vakuval nettó 2,75 millió forint, anélkül nettó 2,5 millió.

Jelenleg háromféle trafibox áll az utak mellett, a TC-Lite mindháromba beszerelhető. Mintegy 150 méterre lévő járművek sebességét képes megmérni, a gyorshajtókról olyan 50-60 méteres távolságból készíti el a jogkövetkezménnyel járó fényképeket, az adatokat egyből felküldi a VÉDA-rendszerbe.

A TC-Lite előnyeit gyorsan felismerték a választópolgáraiknak nagyobb közlekedésbiztonságot ígérő településvezetők, még mielőtt egyáltalán megkapta volna az összes engedélyt az új sebességmérő, már több önkormányzat rendelt belőlük.

„Úgy gondolom, hogy október elejétől már telepíthetjük az első megrendelt műszereket. Az eddigi igények alapján szerintem hamarosan sok helyen találkozhatnak vele az autósok” – mondja Nagy Tamás.

Itt az országos címlista a trafiboxokról

Ahogyan a trafiboxok, úgy az új sebességmérők is vidéki településeken és a vidéki úthálózaton jelennek meg először. A jelenleg már telepített dobozokról ide kattintva tudja megnézni mindenki, hogy lakóhelyén és az egyéb közlekedési területén hol vannak pontosan.

Nyitókép: Cserni Ádám