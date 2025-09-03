Három év alatt 200 fölé emelkedett az ország útjai mellé telepített trafiboxok száma (teljes címlista), ráadásul a Vezess érdeklődésére több polgármester közölte: mivel elégedettek a sebességmérőket magukba foglaló dobozok teljesítményével, újabbakat és újabbakat terveznek. Immár 280 darab fölött jár a jóváhagyott, hamarosan telepítendő trafiboxok száma.

Amennyiben hasonló ütemben terjednek az önkormányzati beruházásból felálló bokszok, egy év múlva akár meg is haladhatja a számuk az állami fix sebességmérők mennyiségét. A VÉDA rendszer 365 sávot figyelő, fémállványra szerelt traffipaxszal indult.

Minél több azonban a trafibox, annál kevésbé kihasználtak, hiszen a beléjük ideig-óráig szerelhető mobil sebességmérők száma korlátos. A legfrisebb rendőrségi közlés szerint 288 példánnyal gazdálkodik a 19 vármegye számos rendőrkapitánysága és Budapest egyenruhásai (amiből információink szerint 40 darab készüléket nemigen használnak bokszokban). Ráadásul három helyen is alkalmazzák ezt a körülbelül 250-et: állványra rakva mérnek velük, fedett vagy felmatricázott rendőrautókba szerelve használják traffipaxként és mindezek mellett kellene vándorolniuk a 200-nál is több (lassan 300) trafiboxban.

Egyes autósok persze úgy is lassítanak, ha nincs a dobozokban műszer (ezért tartják trükkösnek a trafiboxokat), közelről persze már látni, hogy ha üresek. Márpedig, ha többet üresek, mint ahányszor műszer mér belőlük, a helyi autósok alkalmazkodhatnak ehhez az állapothoz. Hallottunk olyan trafiboxról is, amely hónapok óta üresen áll, a felállítása óta nem mért még belőle traffipax.

Az üres trafiboxoknál nyilvánvalóan eredményesebb hatást gyakorol a közlekedésbiztonságra, ha van bennük valódi sebességmérő. A kelleténél kevesebb traffipax miatt alkalmi kezelésként elkezdtek terjedni az úgynevezett álkamerák. Tudomásunk szerint két trafibox-gyártó is készít ilyeneket, amelyeket a bokszokba helyezve kívülről úgy tűnik, mintha kamera lenne bennük. Az egyik háromdimenziós traffipax-ház, a másik fajta kétdimenziós, gyakorlatilag egy ábra, amelyet a trafibox autósok felé néző ablakába helyeznek. Információink szerint több tucatnyi álkamerát használnak már országszerte, de mégiscsak tisztességesebb a közlekedők átversénél a valódi sebességmérés.

„Az önkormányzatoknak lehetősége van sebességmérő berendezések beszerzésére is”

A fenti fotón egy rendőrségi pdf látható kinyomtatva, amelyet az Országos Rendőrfőkapitányság (ORFK) állított össze a polgármestereknek és önkormányzati döntéshozóknak. A tájékoztatóból az olvasható ki, a rendőrség maga is támogatja, hogy a trafiboxok mellett traffipaxokat is vásároljanak saját városukba a helyi vezetők.

A többoldalas dokumentum azzal kezdődik, hogy „a települések számára az egyik legnagyobb kihívás a helyi, illetve átmenő forgalom szabályozása. A forgalom lassítása, a notórius száguldozók megfékezése, a szabályok betartatása közös érdek…”, majd később úgy folytatódik, hogy „emberéleteket menthet egy-egy sebességellenőrző készülék telepítése, ami egyúttal fokozza az állampolgárok biztonságérzetét is. Bevált baleset-megelőzési módszer a fixen telepített bokszokban elhelyezett sebességmérők alkalmazása.”

Ezután bemutatja a dokumentum a telepítehtő trafiboxok három gyártójának a típusait, egyúttal közli, hogy „az önkormányzatoknak lehetősége van sebességmérő berendezések beszerzésére is. A bokszokon és a változtatható helyű sebességmérő berendezéseken túl fix telepítésű közúti ellenőrző berendezések önkormányzati beszerzésére is van lehetőség” – írja a rendőrség a tájékoztató anyagban.

Az elmúlt hónapban számos polgármestert megkerestünk az ország minden részén, és többen azt állították, hogy ők a meglévő és jövőbeni trafiboxaik mellett szeretnének saját pénzből fix sebességmérőket is vásárolni.

27 + 30 + még több önkormányzati fix traffipax

Az önkormányzatok „eddig 27 darab fix komplex közlekedési ellenőrzési pont beszerzését kezdeményezték, vásárolták meg, és adták át a rendőrségnek használatra” – válaszolta arra a kérdésünkre az ORFK, hogy eddig mennyit vettek a települések.

Ez azonban csak az eddigi készülékszám, amikor felidéztük a rendőrségnek, hogy több polgármester azt mondta a Vezessnek, tervezik a fix sebességmérők vásárlását, így feleltek. „Önkormányzati finanszírozású fix sebességmérő berendezésekre (VIDAR Speed) vonatkozóan 30 db igényt hagyott jóvá eddig a rendőrség.”

Szerkesztőségünk tud ezen a 27 darab már átadott, plusz 30 darab VIDAR Speed készüléken felüli, önkormányzatok által megrendelt egyéb, fixen dobozból működő trafipaxokról is.

Mindez azt jelenti, hogy átalakul és kiszélesedik a sebességmérés eddigi gyakorlata Magyarországon. Az elmúlt két évben 200 fölé ment (és hamarosan 300 fölé emelkedik) a trafiboxok száma, és már el is indult ezek feltöltése fix sebességmérőkkel.

Az önkormányzati lendület és visszajelzések alapján nem elképzelhetetlen, hogy az önkormányzati beszerzésű sebességmérőkkel 2-3 éven belül a mainak a duplája lehet a fix sebességmérők száma országosan.