Élesedik a közúti Halálcsillag – ennyire hangzatos címek repkedtek a 365 darab fix, és a 160 darab mobil készülékből álló a VÉDA-rendszer 2015/16-os beüzemelésekor, amely a sebességmérésen túli tulajdonságaival érdemelte ki a szupertraffipax nevet.

Magyarország útjain soha korábban nem figyelte az autókat olyan kamerarendszer, amely a gyorshajtás mellett féltucat egyéb szabálysértést is képes rögzíteni: figyeli és bünteti a záróvonal átlépését, a közlekedési lámpák és a vasúti átjáró pirosán való áthajtást, a kötelező haladási irány megszegését, az autópálya leállósávjának és a buszsávnak a használatát, vagy a biztonsági öv nélküli közlekedést.

Azóta szinte évről évre rekordszámú gyorshajtót fog a rendszer, különféle statisztikák jelennek meg az általa rögzített egyéb szabálytalanságokról. A járművezetők mellett azonban szinte a kezdetektől fogva mást is figyel a rendszer, amit négyszemközti beszélgetéseken elmondtak ugyan a rendőrségi vezetők, de mindig megkértek: kérlek, ne írd meg a bűnüldözés sikeressége érdekében. Maguk sem verték nagydobra, a minap azonban egy hivatalos rendőrségi hírecske címe közölte: „jelzett a VÉDA-rendszer”.

Egy olasz rendszámos BMW-re, amit egy grúz férfi vezetett.

Napi gyakorisággal riaszt

„Egy olasz honosságú BMW személygépjármű a 75-ös főúton, Lenti felé haladt október 14-én este, amikor a VÉDA-rendszer rögzítette és jelzést küldött. A rendőrök Lentiben, egy bevásárlóközpont parkolójában bukkantak rá a körözött autóra, és két férfit találtak mellette.

A BMW-t egy 32 éves, grúz állampolgárságú, de Olaszországban élő férfi vezette, 67 éves társáról pedig kiderült, hogy az Ajkai Rendőrkapitányság körözi lopás gyanúja miatt. Az egyenruhások mindkét férfit elfogták és előállították” – ezt rakta ki a rendőrség, mi pedig kifaggattuk őket a VÉDA lopott autók elleni – és más irányú – használatáról, a rendszer pontos működéséről, a teljes tudásáról.

„Napi gyakorisággal több riasztási jelzés érkezik” – válaszolta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a Vezessnek arra a kérdésére, hogy milyen gyakran észlel körözött járművet a rendszer. Azt is elárulták, hogy 2017 óta alkalmazzák a VÉDA-t „körözött járművekre vonatkozóan”, arról viszont nem vezetnek statisztikát, hogy mennyit talált meg közülük az elmúlt években.

Eltűnt embereket is keres a VÉDA

KÖNYIR (Körözési Nyilvántartó Rendszer) a neve a VÉDA által használt adatbázisnak, amibe a rendőrség mellett a NAV és a bíróságok is egyaránt rögzítenek körözéseket. A kamerák által naponta és százezerszámra figyelt rendszámokat „átfuttatja” ezen a VÉDA, és „amennyiben az áthaladó forgalmi rendszám a KÖNYIR online adatbázisában szerepel, úgy a körözési riasztást kiadják” – mondja a rendőrség.

Ugyanakkor kérdésünkre elismerték, hogy „a gépjárművek egyéb ismérveinek (rendszám, gyártmány, típus, szín) összetartozását a vonatkozó nyilvántartásban nem ellenőrzi” a rendszer.

Fontos kiemelni viszont, hogy a KÖNYIR adatbázisának a használata több, mint lopott járművek levadászása, ugyanis a körözésnek több más oka is lehet. Eltűnt személyek és körözött emberek keresésére is használhatók ezek a traffipaxok, de a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló törvény által érintett emberek vagy járművek felkutatására, és a végrehajtási törvény által érintett emberek vagy járművek beazonosítására is.

Még konkrétabban felsorolva az alábbi okok miatt lehet járművek körözését elrendelni – és ezekhez mind használhatják az általunk leginkább sebességmérőnek gondolt kamerákat:

ha bűncselekmény tárgya egy autó,

vagy bűncselekmény tárgyi bizonyítási eszköze,

ha elkobzás, illetve vagyonelkobzás része egy jármű,

vagy szabálysértési eljárásban lefoglalandó,

esetleg eltűnt személy által használt,

ha gazdálkodó szervezet vagyonába tartozik,

vagy adóhatóság felhívására át nem adott gépjármű.

Elárulta a rendőrség a Vezessnek, hogy ebből az is következik, nem mindig ugranak egy-egy körözött jármű észlelésekor. Lehet, hogy csak figyelik a kamerarendszeren át a közlekedését.

„Fentiek alapján, az intézkedés előtt mindig fontos tisztázni az adott körözési okhoz tartozó kért intézkedést annak érdekében, hogy az eljáráshoz fűződő érdek ne sérüljön a bevezetett intézkedések által, mivel egyes esetekben a jármű lefoglalása szükséges, más esetekben azonban elegendő a jármű megtalálási helyének a megállapítása” – mondja az ORFK.

Az önkormányzatok térfigyelő kameráit is használják

A cikkindító hírben egy olasz rendszámos autó akadt fenn a rostán, így rákérdeztünk az ORFK-nál, hogy mennyiféle felségjelzést ismer a VÉDA. „A rendszer legalább 160 ország felségjelzésének 38 000 típusú rendszámát képes felismerni (beleértve a latin, arab, cirill, thai és más országok írásjeleit), és azt átadni ellenőrzésre a körözési rendszerbe, ahol – ha szerepel az adott (akár külföldi) rendszám, akkor – riasztást generál” – válaszolta a rendőrség.

Mindezzel együtt máris sokkal összetettebb a kép a szupertraffipaxokról, de közel sem teljes. Megkérdeztük és elismerte az ORFK azt is, hogy lejárt műszaki vizsgával sem érdemes a kamerák alatt furikázni. „A rendszer a járműnyilvántartásból történő lekérdezéseket is végrehajtja.”

Végül kíváncsiak voltunk rá, hogy az önkormányzatok térfigyelő kameráit is használják-e a keresett járművek megtalálására, és erre is igen volt a válasz. „Adott ügyekben – amennyiben az eljárás során a szükséges nyomozási cselekmények ezt indokolják – a rendőrség megkereséssel élhet a konkrét önkormányzati térfigyelő kamerát üzemeltető felé.”