190 centivel még épp elférni a tolótetővel csökkentett magasságú belső térben, de nagyon is indokolt, hogy a tolótető kifelé nyílik. Az ülőlap nem vészesen rövid, az oldaltartás simán hozza azt, amit egy kis crossoverben elvárhatunk.

Eredendően jól beállítható az üléshelyzet, a kormány fogása kimondottan tetszett, a diszkrét alsó lapítás nem zavaró.

Sajátságos volt a stop-start rendszer működése. Időnként a motor a hidegindítás után 30-40 másodperccel leállt, majd pár másodperc múlva újraindult és ez a folyamat megismétlődhetett, akár többször is.

A kormányrásegítés erejét igazán jól belőtték az autóhoz, a mérsékelt oldaldőléssel a tesztelt Jeep Avenger arra csábít, hogy eresszük meg, hajrá, jó lesz ez! De amikor kezdesz lelkesebben, feszesebben autózni vele, a kormányzás annyira kevés visszajelzést enged át az első kerekek felől, hogy nagyon nehéz megtippelni, meddig tapadnak a gumik és mikor engedik el az utat.

Kár érte, mert a futóműhangolás igazán jól sikerült. Az úthibákat bőven elfogadhatóan kezeli, pedig itthon van kihívás bőséggel, az útfekvés nagyon jó és a viszonylag könnyű, nem túl terebélyes autó vezetésében örömünk telik.

Ez az öröm nem az 1,2 literes benzines erejéből fakad, inkább az a szerethető a háromhengeresben, mennyire hatékony és takarékos hibridrendszert alkot a villamos géppel. A hajtásrendszer működése túlmutat azon, amit egy kis feszültségű hibridhajtástól várnánk.

Alább gyári videón nézheted meg a kis mild hibrid Jeepet.

Meglepett, hogy a Jeep Avenger mennyire jól képes elektromosan tartani a sebességet, akár 70-nél is elgurul Otto-motorja nélkül. A villamos gép a ki-beparkoláson túl is képes az autót egyedül mozgatni, sőt! Kellő türelemmel még piros lámpától elindulva is elboldogul a belső égésű motor nélkül, ha a szelíd gyorsulással senkit nem tartunk fel. Működésében meggyőző az erős lassulás is áram-visszatermelés közben.

Elsősorban a benzines leállításakor jelentkező rántás jelzi, hogy ez nem olyan fejlettségű hajtásrendszer, mint a Toyotáké. A 3 hengeres motor beindulása jól kivehető a benzines zúgása miatt is. Az óracsoporton leolvasható az elektromosan megtett utazási idő aránya, ami nálunk 66 százalékra állt be városi forgalomban, odafigyelve a takarékos vezetésre.

Az Avenger is hozza a teljes hibrideknek azt az előnyét, hogy dugóban nem nőni, hanem csökkenni kezd az átlagfogyasztás a kijelzőn, mert az elektromos motor nagyobb arányban mozgatja az autót.

Országúton és autópályán a távfény-automatika működése nehezen értelmezhető. Néha csak pár tizedmásodpercre vagy pár másodpercre aktiválja a reflektort, aztán visszaveszi, aminek az indokát nehéz meglelni a forgalom alapján.