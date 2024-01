Érezhető, hogy fiatalos, vidám, laza hangulatot elérése volt a cél, és ez a beltérben is tetten érhető. Bár a műanyagok java kopogós, kemény, olcsó hatású, a formai kialakítás, a külső fényezésre rímelő színes műszerfal ellensúlyozza ezt a hatást.

Jó az üléspozíció, kellően hosszú az ülőlap, jó az oldaltartás, egyszerű, de jól kitalált ülések kerültek előre. A klasszikus kerek kormány kézre esik, hossz- és tengelyirányban is tág határok között állítható. A magasan felszerelt tesztautóban vegán bőrből készült üléskárpit fokozta a kényelmet, szépen varrt darabok, amelyeken méretes fehér Jeep felirat díszeleg, még tovább erősítve a márkaidentitást.

A kezelőszervek elrendezésénél is szabad kezet kaptak a fejlesztők, így ide nem került be a Mokkából, e-2008-ból ismerős billenőkapcsolós irányválasztó. Helyette egy méretes gombsort raktak a középkonzol aljára, előnye, hogy itt gyorsabban tudunk váltani az előre- hátramenet között, a nagy gombokat pedig télen, kesztyűben is könnyű kezelni. Ha már gombok: a klímakonzol fő funkcióit is megkapjuk egy sallangmentes, valós kezelőfelületen, a hőfok, ventilláció erőssége innen azonnal elérhető.

Praktikumot tekintve kiemelkedő az Avenger, a gyártó szerint 15 liternyi belső rekesz a szegmens átlaga, amit bőven felülmúl 34 literrel a típus. Mérni nem mértem, de tényleg több szokatlanul mély rekeszt találunk. Nagy ötlet a mágneses fedéllel záródó középső üreg, ami mellett van természetesen könyöklőbe rejtett tároló, de az utasoldalon végighúzódó polc is hasznos, az ajtózsebek is használható méretűek.

A mobiltelefonokat kétfajta USB-ajzat (hagyományos A és az új C szabványú) várja, van 12 Voltos csatlakozó, és még hátul is egy USB-C töltőpont a második sorban ülőknek. A mobilokat még vezeték nélküli töltés, és alapáron járó, szintén vezeték nélkül is működő Apple Carplay és Android Auto kapcsolat várja. A fedélzeti rendszer 10,25 colos képernyőn jelenik meg, a szoftver pedig egyszerű, sallangmentes, a Stellantis kéznyoma itt érhető igazán tetten, ugyanaz a logika, elrendezés, funkció köszön vissza, mint a Peugeot e-2008-asban.

Méretéhez képest a csomagtere is jól használható, 355 literes, dupla padlóval, az alsó rekeszben lakó töltőkábelekkel. Felső állásban így sík a raktér, a rakodóperem pedig 720 mm-es magasságban található, a szögletes far pedig széles ajtónyílást enged.

Családi autónak viszont csak korlátozottan alkalmas, hiszen négy méteren nem lehet csodát tenni, a második sor bizony szűk, egy magasabb sofőr mögött alig marad lábtér, bár az egyenes tetőnek köszönhetően a fejtér elégséges. Az ajtónyílás is szűk, gyerekülést bekanalazni macerás, de ritka opcióként van elöl is Isofix rögzítési pont, ezzel lehet sakkozni ha több üléssel zsonglőrködünk.