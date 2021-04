Alulmotorizált Mokka már nem igazán lesz, a belépő szintű Edition is 100 lóerős 1,2-es háromhengeres turbós benzinmotort kap. Ebből a blokkból van még 130 lóerős is, amihez kérhető automata váltó, valamint még 1,5-ös, 110 lóerős dízelmotorral is készül Mokka. Ezek mellett pedig a most minden tekintetben nagyobb figyelmet érdemlő elektromos verzió is szerepel a kínálatban. Ezt próbáltuk ki mi is. A Mokka-e-ben nincs nagy újdonság ilyen téren, hiszen mindenből pontosan ugyanazt kapja, amiből az eddig bemutatott CMP platformos PSA villanyautók készülnek.

50 kWh-s vízhűtéses lítium-ion akkumulátor csomag kerül az utastér padlója alá. Klasszikusan a motortérbe helyezik a 100 kW-os, vagyis 136 lóerős elektromos motort az inverterrel együtt, vagyis ezek az egységek is a motorteret foglalják, külsőleg és belsőleg semmi nem utal arra, hogy ez nem egy hagyományos kivitel. Ma már a villanyautó is lehet hagyományos, ami mindenképpen jó hír.

Futóműve elöl MacPherson, hátul csatolt lengőkaros, komolyabbat csak a nagyobb modellek plug-in hybrid kivitelei kapnak hátra és összkerékhajtás már semmiképpen nincs és nem is lesz az új Mokkához. Töltését alapáron 7,4 kW-os fedélzeti egység végzi, de felárért kérhető 11 kW-os is, amivel nagyjából 5 óra alatt fel is lehet tölteni az autót, így ez az extra mindenképp megéri. Emellett 100 kW-os töltést is lehetővé tesz, vagyis az erre alkalmas töltőkön akár 30 perc alatt 80%-ra tölthető a Mokka-e is, ami akár 170-180 kilométeres hatótávot jelenthet egy rövid ebédidő alatti megállóval.

Akkumulátora bruttó 50, nettó 46,5 kWh-s, vagyis ennyi használható ki a kapacitásából. Teljes töltéssel indultam el a tesztkörre, vagyis optimistán kiírt 320 kilométert, amit előfordulhat, hogy tudott volna, ha csak városban próbálom. Vegyes tesztkört terveztem vele, város, országút és autópályázós 137 kilométer után 19,4 kWh/100 kilométeres fogyasztással adtam vissza az autót. Ez éppen 220 kilométeres teljes hatótávot jelent teljesen általános használat, légkondi és mások nem feltartása mellett, ami az ígérthez képest igencsak karcsú eredmény, de használni már elég lehet.