A puha fényezetlen hátsó lökhárító főként azoknak lehet jó, akik nem kérnek tolatóradart vagy tolatókamerát a 2008-ashoz, mert a már említett ablakkialakítás miatt hátra nehéz kilátni a kocsiból. Elöl csak hátra fordulva, de hátul ülve mindig jelen van a bunkerszerű érzés, amit erősít a fekete belső, amely a tetőkárpitra is jellemző, de amelyet sikeres old a 380.000 forintért kérhető üvegtető.

Miután a fejünkre vigyázva beültünk hátra már nem lehet panasz a helykínálatra, 180 centis sofőr mögött simán elfér egy ugyanilyen magasságú utas. Picit lentebb van az ideálisnál a hátsó ülőlap, de alapvetően kényelmes. Sajnos szellőzőrostély nem jutott ide, de USB-csatlakozó és olvasólámpa javítja a kényelmet.

Elől is jó a helykínálat, de ez szándékosan nem látszik, körbe öleli a vezetőt az autó, ugyanakkor a műszerfal olyan zseniális, hogy az anyósülés előtt óriási a tér szemre is. Az ülések kagylószerűek, határozott tömést kaptak és oldaltartásuk is egy GT modellhez illő.

Ha az autó külsejét izgalmasnak mondtuk, akkor az utastér méginkább az. Rengeteg forma vonal és sík találkozik, amelyek nem káoszt mutatnak, hanem egységet alkotnak. Az anyaghasználat nem hagy kívánnivalót, egyedül talán a hátsó ajtók műanyag jaj lógnak ki kissé. Szépek az ülés kárpitjai, látványosak a varrások, amelyek szerepét éjszaka az állítható színű LED-csík veszi át. Továbbra is kitart a zongoraszerű billentyűzet mellett a Peugeot, ami itt is különleges, ám a 16 különféle funkció helyének megjegyzésére egy hét nem elég.

Egyre kiforrottabb at Peugeot i-Copitnak nevezett megoldása. A lényeg változatlan, azaz, hogy a lehető legkisebb kormány (remek fogású!) mellé a műszeregység kissé fentebb kerül, így nem a kormányon keresztül, hanem a felett látjuk az információkat. A műszerek digitálisak, a két síkban elhelyezett képernyőkkel lebegve jelennek meg az elemek, egyénre szabható, mit lássunk, az hagyományos adatokat vagy épp a navigáció infóit tartjuk fontosabbnak. Az alapvető színséma lehet, kék, vörös vagy zöld.

A korábbiakkal szemben a 2008-ban annyira mélyre engedhető a vezetőülés, hogy az a – számomra negatív – érzés is eltűnt, hogy az ölemben lenne a kormány az i-Cocpitban. Klassz így vezetni, közelebb áll a versenyautókhoz, érezni kell az autó határait, mert látni nem látjuk. Akinek ez nem jön be, az felemelheti az ülést és máris megvan az alapvetően elvárható SUV-hangulat.

Az alapesetben 7 colos, de a GT-ben 10 col méretű központi képernyő is a vezető felé fordul, ami fokozza az említett ölelő érzést. Más pozitívum nem nagyon mondható róla, mert a menüje lassú, kitanulhatatlan és pont ezért veszélyes, mert bár nem szabad, sokan fogják menet közben is nyomkodni, viszont nehéz bármit is egyszerűen megoldani. Itt jelenik meg a tolatókamera képe is, ami mosottan látszik. Képes megmutatni, hogy oldalt mi zajlik az autó mellett, de csak ha már az autó első vagy hátsó kamerája látta azt a részt, de talán nagyobb baj, hogy annyira apróban, hogy én inkább a tükrökre hagyatkoznék.

Ha elektronikában nem is sikerült maradandót alkotni a Peugeot-nak, a praktikum terén zseniálisat dobtak. Itt nem a valóban használható kesztyűtartóról, a váltó előtt és mögött, illetve az ajtókban található rekeszekről beszélek, hanem a középkonzol ki szekrényéről. A belsejébe kérhető vezeték nélküli mobiltöltő, de a csúcs, hogy az ajtaja telefontartónak készült. Állítva és fektetve is elhelyezhető benne a mobil. Ha nem használnánk ki a menü Android Auto vagy Apple CarPlay funkcióját a navigáció utasítása innen is jól követhető.