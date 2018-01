Utastere az ismert VW-s alkotórészekből áll, amelyeket itt-ott próbáltak egy kicsit SEAT-osra csiszolni. A volkswagenes egyenhangulatot az ajtók vidám mintájú, puha kárpitja dobja fel, a sötét belső komorságát pedig a teljes műszerfalon végigfutó széles, gyöngyházfehér dekorbetét oldja. A betét fehérje még rákúszik az ajtókra is, hogy körbeölelje a szögletes vonalakkal megrajzolt belső kilincset is. Műszerfala a klasszikus vonalat követi a két nagy kerek műszerrel, amiknek a jobb sarkába passzírozták be a mutatós vízhőfokmérőt és az üzemanyagszintet jelző órát. A két nagy műszer között monokróm kijelző található, amin tengernyi, különféle információ jeleníthető meg az éppen hallgatott rádióadótól a sebességig. Kormánya fogásra, látványra is klassz darab, amely alul még egy X-et is kapott, pont olyat, mint amilyen a C-oszlopon is látható.

A középkonzolon fényes, ujjlenyomatgyűjtő üvegfelület mögött látható a nagy méretű központi kijelző, ami a telefonon futó navigációs program képernyőjét is képes megjeleníteni. A legfontosabb funkcióknak dedikált “gomb” is van, illetve két igazi, tekerőgomb is található itt. Alatta a klímavezérlő szintén tekerni való hőfokszabályzóval, majd még lejjebb az USB csatlakozók találhatók, előttük pedig a telefon tárolására alkalmas puha felületű, vezeték nélküli töltésre is alkalmas felület következik.

A váltó előtt a motorindító gomb, amelynek szokatlan elhelyezéséről legjobban az tanúskodik, hogy az autóhoz járó kulccsal már összevissza karmolták a kormány alatti műanyag burkolatot, ott, ahol normál esetben a gyújtáskapcsolónak kéne lennie. Van még pohártartó, egy röhejesen apró felhajtható fedelű tárolórekesz, és picike kesztyűtartó is. De az ajtózsebek legalább nagyok.

Hogy elöl kényelmesen lehet ülni és van hely gazdagon, az nem akkora újdonság, de az Arona hátul is tágas. Sem fejben, sem térdben nem szűk, egyedül a hátsó ajtó nyílása lett alul keskeny, így hatalmas lábbal nem könnyű bekászálódni. Csomagtartója papíron 400 literes, feneke kétemeletes, a csomagtartó legmélyén pedig még a szükségpótkeréknek is maradt hely. Van még minimál szatyorkampó, világítás, rögzítőhevederek, illetve egy kifeszíthető háló is. A hátsó ülések háttámláját lehajtva pedig többé-kevésbé sík felület alakítható ki.