A Kamiq a Škoda legkisebb szabadidő-autója, ott sorakozik mellette a Karoq és a Kodiaq, de az Octavia vagy a Superb Scout változatait is ide sorolhatjuk. Annál is inkább, mert azok a Kamiq-kal ellentétben 4×4-es hajtással is elérhetők.

Nem igazi szabadidő-autó a Kamiq, pláne nem alapkivitelben. Érdemes egy pillantást vetni rá a Škoda konfigurátorában, így nem több egy emelt hasmagasságú ötajtósnál.

Ahhoz, hogy igazán vonzó legyen, jól jönnek a könnyűfém felnik, a krómozott díszek az orron, a küszöbön, az ablakok körül és a tetősínen. Így azért már elég dögös a kocsi, pláne pirosban. Különösen izgalmasak az első lámpái, a Citroën C3-éra hasonlító fényszóróival ez a legbevállalósabb Škoda.

Kis autó a kínálatban, de a valóságban egyáltalán nem az. 4241 mm hosszú, 1793 mm széles, 1531 mm magas, tengelytávolsága 2651 mm-es. Mindegyik mérete nagyobb, mint az első generációs Ford Focusé, ami az utastérben abszolút érzékelhető.