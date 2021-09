Sokat nem ígér egy villanyautó vezetése, mégis úgy tűnik, hogy a kezdeti lelketlenség kezd a másik irányba billenni. Azzal, hogy az Ioniq 5 farmotoros és a súlypontja is nagyon alacsonyan van az akkumulátor miatt, előrevetít pár igazán jó tulajdonságot. Például a fordulékonyság, ami tökéletesen igaz rá. Nagy kormányszögeket enged, vagyis a parkolás nem nagy művészet vele.

Csak hátsókerekes kiviteleket próbáltunk egyelőre, így az elmondható, hogy a kormányon nincs semmiféle hajtási befolyás. Könnyedén fordul, könnyűnek is érződik, ami az 1830 kilós önsúlyt tekintve elég nagy csoda. Mozgás közben is könnyűnek hat, dinamikus és fürge, kormányzása sincs túlsúlyozva. Erre a könnyed érzetre nem cáfol rá kanyarodáskor sem, nincs komoly oldaldőlés, vagy ügyetlen mozdulat. Amilyen egyszerűen elindul és megáll, úgy vesz be kanyart nagyobb tempóval is.

Nincs orrtolás, vagy bukdácsolás, lerobbanthatatlannak tűnik az úton, ami egy nagyon jól eső érzés, ha már a technika alapvetően ennyire egyszerű. Nincs túlbonyolítva semmi, egész egyszerűen zavartalan vezetni, de megkockáztatom, hogy van benne élményfaktor is, jól érezhetően hátul hajt, amitől az egész vezetése nagyon autószerű.

Vezetéstámogatóinak hada 2-es szint önvezetést is ígér, amennyiben minden körülmény teljesül. Vagyis vannak előttünk, lehet tartani a távolságot és vannak normális minőségű felfestések is. Ezekkel áll igazából hadilábon az Ioniq 5. Minden eddigi verziónál ügyesebb és pontosan a sáv közepén tartja az autót, de elég egy halványabb szakasz, vagy szembe tűző napsütés, és képes elengedni a kormányasszisztenst hosszú percekre, ami nem szerencsés.

Állítható a visszatáplálás mértéke, vagyis, hogy mennyire legyen erős a “motorfék”. Van i-Pedal funkciója, amivel állóra fékezi az autót elengedett gázpedálnál, ehhez is hozzá lehet szokni, a másik véglet pedig a teljes vitorlázás, a kettő között pedig van 3 fokozat az erősséget illetően.

Kellemesen feszes, de van rugózása, ez is a súlynak köszönhető. Masszív, nagyon jól összerakott autó hatását kelni, ami a magasabb felszereltségű verzió bővített kárpitozása miatt csak még jobb lehet. Nagy az utastér, de jó az akusztikája, kellemes a szemnek, amit látunk magunk körül és megérinteni is jó. A Hyundainak sikerült egy otthonos és egyszerű belteret alkotnia.