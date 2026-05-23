Május 19-én reggel fegyveres rablás elszenvedője lett saját otthonában Alain Prost. A négyszeres világbajnok svájci otthonában családjával tartózkodott, amikor megérkeztek a behatolók. A hivatalos jelentések szerint egy családtagnak kisebb fejsérülést is okoztak, egybehangzó értesülések szerint az érintett maga az F1-legenda lehetett.

A rablók a család egyik tagját arra kényszerítették, hogy nyissa ki a széfet, melyben az értékek voltak. A rendőrök egyelőre keresik az elkövetőket.

Mostanában népszerű célpontjai lettek a bűnözőknek az F1-hez köthető személyek. Kísértetiesen hasonló jelenetsor játszódott le Michael Schumacher korábbi menedzserénél, Willi Webernél decemberben, míg a jelenkori F1-es sztárok esetében a karóralopás vált “népszerűvé”: áldozatul esett már Lando Norris és Charles Leclerc is.