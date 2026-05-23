Még a Forma-1-es Miami Nagydíj után jelentette ki Lewis Hamilton, hogy nem sok értelmét látja a szimulátorozásnak, ezért azt ejteni fogja a felkészüléséből. A hétszeres világbajnok nem is ült a Ferrari szimulátorába a kanadai hétvége előtt, és magához képest ihletett formában vezetett a sprintidőmérőn.

A kiugró eredmény végül nem jött össze a britnek, csak ötödik lett, de jól mozgott Hamilton, és a csapattárs Charles Leclerc-nél is gyorsabbnak bizonyult egy körön. “Egy ideje ez volt a legjobb időmérőnk. Remek munkát végeztünk a mérnökökkel a beállítás-változtatások terén, az autó fantasztikus volt az edzésen is, csak apró módosításokat végeztünk az időmérő előtt” – árulta el.

“Nagyon jól szórakoztam. Azzal, hogy nem szimulátoroztam, és most éreztem magam a legjobban egész évben, úgy gondolom, hogy így kell folytatnom” – jelentette ki.

Hamilton ennek kapcsán egy karrierjén átívelő szimulátortörténeti élménybeszámolóba kezdett. Elárulta például, hogy a Ferrarié szerinte a legjobb, amit eddig próbált, de például a Mercedesnél a bajnoki éveiben egyáltalán nem használta az eszközt. “Tavaly óta minden héten használtam, és gyakrabban éreztem azt, hogy a komfortos szimulátoros beállításokkal minden a feje tetejére áll a pályán, mint az ellenkezőjét. Ami jónak tűnt a szimulátorban, az a pályán nem ugyanaz. Ezért döntöttem úgy, hogy inkább kihagyom, és többet koncentrálok az adatokra.”

“Nem mondom, hogy soha nem fogom használni” – tette hozzá Hamilton, aki elárulta, hogy már a kínai hétvégén is kihagyta a szimulátorozást, és az volt a legjobb versenye: akkor szerezte meg első ferraris dobogóját.