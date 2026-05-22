Montrealban helyi idő szerint 16.30-kor napos, tavaszias időben – 20 Celsius-fokos levegő-, 42 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2026-os Forma-1-es világbajnokság ötödik fordulója, a Kanadai Nagydíj sprintkvalifikációja a Gilles Villeneuve pályán.

Az egyetlen – többször is megszakított, az új szabály alapján pluszpercekkel kiegészített – szabadedzésen a Mercedes párosa volt a leggyorsabb, az élen a bajnoki éllovas, a 19 éves Kimi Antonelli zárt.

A gyakorláson mormotát gázoló Alexander Albon a látszatnál is szerencsétlenebbül járt, a Williams közlése szerint az elütött rágcsáló komoly károkat okozott az autóban, az erőforrást és a sebességváltót is cserélni kellett, ezért a brit-thai versenyző nem is indult el az pénteki időmérőn. Szintén a garázsban maradt az edzésen hidraulikai problémával leállt Racing Bulls-os Liam Lawson.

SQ1

A 12 perces SQ1-ben elsőként Lewis Hamilton vezetésével a ferrarisok gurultak ki a pályára – az szabályoknak megfelelően mindenki a közepes keverékű, sárga jelölésű Pirelliket használta. Az aszfalt továbbra is igen poros-koszos volt.

A hétszeres montreali győztes 1:15,459-cel nyitott, mások az első köreiken nem is bírtak vele, egyesek két előkészítő kört futottak, mások hibáztak. Charles Leclerc második körén bő négytizedet faragott csapattársa idejéből, majd a mercedeses George Russell ugrott az élre, majd a Red Bull-os Max Verstappen vette át az első pozíciót. Antonelli aztán még gyorsabb volt, majdnem fél másodpercet adott a hollandnak.

Hamilton újra az élre állt, míg Russell elrontott az utolsó sikánt, nem tudott javítani.

Hat helyett csak négy kieső volt, két perccel a vége előtt pedig az is világossá volt, a második szakaszban biztosan nem vezet majd Fernndo Alonso – hiába volt továbbjutó ideje (14.) a 3-as kanyarban blokkolóra fékezte az autót, az Aston Martin a falba állt. Előkerült a piros zászló.

A szünet viszonylag hosszúra nyúlt, Alonso autójának eltávolítása után a TecPro-korlátot is rendbe kellett tenni.

1 perc és 46 másodperc maradt az újraindítás után, a cadillaces Sergio Pereznek és Valtteri Bottasnak, az astonos Lance Strollnak és az alpine-os Pierre Gaslynak kellett javítania, hogy a top 16-ba jussanak. Előttük Esteban Ocon, Alonso, Gabriel Bortoleto és Oliver Bearman volt veszélyben.

Igen kevés idő maradt a még próbálkozóknak, benne volt, hogy jó néhányan fel sem érnek, hogy megkezdhessék gyors körüket a lámpák pirosra váltása előtt. A bokszutcakijáratnál a williamses Carlos Sainz állt az első helyen, mögötte Stroll, ők még biztonságban voltak, a többieknek igyekezni kellett – már-már versenyeztek. Végül csak a spanyol, a kanadai és Hamilton tudott mért kört kezdeni, mindössze Stroll és Bearman sorsa volt kérdés, de az astonos nem tudott gyorsulni.

Búcsúzott Perez, Stroll, Gasly és Bottas.

SQ2

Az SQ2 10 percére 15 pilóta maradt talpon, Alonso hiányzása miatt csak öten eshettek ki „versenyben”. Az első szakaszhoz hasonlóan most is kötelezően a közepes keverékű abroncsok kerültek az autókra.

A mezőnyt a Mercedes versenyzői vezették ki a pályára. Két perc után már mindenki kint volt, kivéve a garázsban hosszan kiváró Verstappent.

Hamilton megint erősen kezdett, csak a mercedesesek voltak nála gyorsabbak az első nekifutásra, a többiek négytizednél közelebb nem is tudtak férkőzni Russellhez.

Verstappen későn kezdett neki a maga mért körének, ráadásul csak a 9. időt hozta, amikor 2 perc volt hátra, mögötte Hamilton viszont megint az élre ugrott, ahonnan újra Russell taszította le. Antonelli hibázott, ejtette a körét.

A hajrában az audis Nico Hülkenberg ugrott fel a top 10 végébe, Sainz jelentett rá veszélyt, és a spanyol végül 48 ezreddel el is kapta a német veteránt.

Búcsúzott Hülkenberg, valamint csapattársa, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto az Alpine-nal, illetve a Haas-páros, Ocon és Bearman. A kör nélküli Alonso lett a 16.

SQ3

A szombati top 10 sorrendjét eldöntő, mindössze 8 perces, kötelezően lágy gumis finálét Hamilton indította, a nagy formában lévő angol sietett mért kört futni. Elsőre belehibázott, második nekifutásra 1:13,411-et hozott.

Verstappen szűk egytizeddel volt lassabb a ferraris angolnál, Russell viszont kéttizedet adott korábbi csapattársának. Hamiltont Antonelli fogta aztán szendvicsbe.

Egy-egy próbálkozás maradt. Hamilton nem tudott javítani, Verstappen az idején faragott, de pozícióján nem. Russell további kéttizedet borotvált le korábbi köréből, mögéje a két McLaren-pilóta ért fel, de őket aztán Antonelli tolta eggyel hátrébb – 2. idejével bebiztosította a mercedeses első sort a szombati sprintre.

A hétvége szombaton magyar idő szerint 18 órakor folytatódik a rövid versennyel, este 22 órakor jön a hagyományos időmérő, vasárnap ugyancsak 22 órakor kezdődik a potenciálisan esős Kanadai Nagydíj.

A szombati sprintfutam nem hivatalos rajtsorrendje