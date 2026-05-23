Ha valamiről emlékezetes lesz a 2026-os Forma-1-es Kanadai Nagydíj sprintversenye, akkor az a Mercedes-pilóták adok-kapokja. A meccsből George Russell jött ki jobban, míg Andrea Kimi Antonelli többször is megjárta a pálya melletti füves-aszfaltos bukótereket. Az esetek kapcsán a fiatal olasz leszorítást kiáltott, menet közben csapatfőnökének, Toto Wolffnak kellett nyugtatnia őt.

Az osztrák szakember a leintés után természetesen nem kerülhette el, hogy ne kérjék ki a véleményét részletesebben is a látottakról. “Először is, én is élvezettel néztem, versenyt és előzéseket akarunk látni. Ezek a pillanatok nagyon jók, mert sokat tudunk belőlük tanulni.”

“Nem akarom visszafogni” – utalt Antonellire Wolff. “Lando [Norris – a szerk.] után is elindult. Nyilván dühös az ember, ha leszorítják és nem hagynak neki helyet, de a média szeretne Csillagok háborúja-címekkel előrukkolni, mindenhol ilyen szalagcímek lesznek” – tette hozzá.

Wolff kiemelte, annak nem örült, hogy négyszer kellett pilótájának szólnia, hogy higgadjon le és figyeljen oda. “Egyszer még oké, kétszer még megértem, de ha harmadszor és negyedszer is szólni kell, az nem jó” – vélekedett.

