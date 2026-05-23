A mercedeses George Russell nyerte a Forma-1-es Kanadai Nagydíj sprintjét a mclarenes Lando Norris és a szintén mercedeses Andrea Kimi Antonelli előtt.

A 23 körös száguldást csak 18-an kezdhették meg a rajtrácsról, a stewardok négy versenyzőt is bokszutcai rajtra köteleztek. Az utolsó pillanatok egyikében azonban Lance Stroll Aston Martinját letolták a gridről. Az élmezőnyben nem volt változás a sprintidőmérő eredményéhez képest, Mercedes, McLaren, Ferrari, Red Bull minta rajzolódott ki a pontszerző helyeken a rajtrácson.

Gumiválasztás frontján a legtöbben a közepeseket választották, csak a tizedikként kezdő Arvid Lindblad (Racing Bulls) próbálkozott a keményekkel, valamint a két Cadillac és Stroll a lágy Pirellikkel.

A rajt

Idén először egyik Mercedes sem esett vissza az elindulásnál, maradt a George Russell, Andrea Kimi Antonelli sorrend. Mögöttük Lando Norris is megőrizte a harmadik helyet, egyedül Lewis Hamilton nyert egy helyet a Ferrarival a mclarenes Oscar Piastri kárára.

8 fotó

A Mercedesek már az első kör végére látható előnyt autóztak ki. Antonelli tapadt Russellre, és együtt növelték a különbséget öles léptekkel a McLaren-Ferrari vegyesvágott előtt.

Antonelli nem elégedett meg ezzel, és az ötödik körben támadást indított Russell ellen. Először az első kanyarban csúszott ki az olasz Mercedese egy apró kontakt után a csapattárssal, majd a középső szektorban volt bátor Antonelli, és repült át a sikánon. A kissé elhamarkodottnak tűnő próbálkozásból Norris húzott hasznot, fellépett a második helyre, Russell mögé. Antonelli nagyon paprikás volt, Toto Wolff csapatfőnöknek kellett őt nyugtatni.

Az ötödik körben egyébként Isack Hadjar kizuhant a pontszerző zónából, a Red Bull franciája pár kör múlva motorhiba miatt bokszba gurult. Fel még nem adta ekkor a versenyt, némi “pihenő” után visszatért.

Mercedes vagy McLaren?

A Mercedes britje némileg váratlanul nem tudott ellépni a McLarentől, ráadásul Antonelli is kapott egy játszótársat Hamilton és a Ferrarija képében. Pár kör után Antonelli le tudta vakarni magáról a britet, és újra elkezdett közeledni az élen álló párosra. Az olasz érkezésére Norris kicsit le is maradt Russell mögött.

Mögöttük is alakult a másik hármas csatája a futam utolsó harmadára: a 4-5-6. helyen szintén egy McLaren került szendvicsbe, Piastri körül a Ferrarik játszották a zsemle két felét.

Az izgibb meccsnek végül a dobogós összecsapás látszott azok után, hogy a 18. körben Alexander Albon lekörözendő pilótaként igencsak feltartotta Williamsével Russellt. Ment persze mögöttük is az élet, Hamilton el is találta a Ferrari jobb hátuljával a bajnokok falát, miközben Piastri a nyakában lihegett.

Az utolsó körben végül Antonellinek volt még egy komoly elfékezése, mellyel Norrist is meglassította. Russell így köszönte szépen, nyomás nélkül a győzelembe roboghatott. Norris lett a második, Antonelli a harmadik, negyedikként pedig végül Piastri végzett, miután az utolsó körben Hamilton mellett ő és Leclerc is elmentek.

Pontot szerzett még a Red Bull-lal Max Verstappen és Arvid Lindblad (Racing Bulls), a futamot pedig végül csak Fernando Alonso (Aston Martin) adta fel, Hadjart egy kör hátrányban leintették.

A bajnokságok állása

Antonelli – 106 p Russell – 88 p Leclerc – 63 p Norris – 58 p Hamilton – 54 p Piastri – 48 p

Mercedes – 194 p Ferrari – 117 p McLaren – 106 p Red Bull – 32 p Alpine – 23 p Haas – 18 p

A 2026-os Forma-1-es Kanadai Nagydíj hétvégéje az időmérővel folytatódik magyar idő szerint szombat este 22 órától.