Van néhány autó, amelyet nem a teljesítménye, nem a luxusa és nem is a technikája tett halhatatlanná. A Trabant pont ilyen. Lehet rajta mosolyogni, lehet nosztalgiázni rajta, de egy biztos: kevés autó hagyott olyan mély nyomot a kelet-európai autós kultúrában, mint a kétütemű keletnémet népautó.

Most egy olvasónktól érkezett egy olyan terv, amely nem a múltat akarja lemásolni, hanem azt próbálja elképzelni, hogyan születhetne újjá a Trabant a mai városi villanyautók világában.

A projekt neve: Trabant NT Concept

Az ötletgazda Nagy Perge László, szabadkai grafikus és webdesigner, aki elmondása szerint 25 éve dolgozik a vizuális szakmában, az autó-formatervezés gyerekkora óta meghatározó szenvedélye. Mint írta, tulajdonképpen ez az érdeklődés indította el annak idején a tervezői pályán.

A koncepció alapgondolata egyszerű, de izgalmas: “hogyan lehetne a Trabant kultikus, azonnal felismerhető karakterét átmenteni egy mai, elektromos városi autóba úgy, hogy közben ne egy retrós utánérzés, hanem tiszta, modern és minimalista forma szülessen?”

A Trabant esetében a legnehezebb feladat talán éppen az, hogy a forma ne váljon karikatúrává. Egy mai újraértelmezés könnyen belecsúszhatna abba, hogy túl sok régi részletet akar visszahozni: a kerek lámpákat, a dobozszerű arányokat, a végtelenül egyszerű felépítést. László terve viszont inkább azt keresi, mi volt a Trabant lényege: kis méret, közérthetőség, jellegzetes karakter és városi használhatóság.

A mai autóiparban egy ilyen gondolat egyáltalán nem lenne légből kapott. Az elektromos hajtás, a városi használatra optimalizált kisautók és a retró újraértelmezések kifejezetten erős irányt képviselnek. Elég csak arra gondolni, hány gyártó próbálja újra elővenni egy-egy régi típus nevét vagy hangulatát, hogy az érzelmi kötődést modern technikával párosítsa. Gondoljuk csak a nemrég feltámasztott Renault 5-re:

A Trabantnál ez a kötődés különösen erős. Magyarországon és a tágabb régióban nem egyszerűen autó volt, hanem korszakos tárgy: családi nyaralások, első autók, garázsban bütykölések, hosszú várólisták és jellegzetes kétütemű hang emléke tapad hozzá. Éppen ezért működhet egy ilyen elképzelés a hazai és a Kárpát-medencei közönségnek is.