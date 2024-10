Ez az autó tetőtől talpig retro, vagyis a belsőt is az eredeti R5 alapján rajzolták meg. Legalábbis a legtöbb ponton felhasználtak belőle, például a műszerfal utas oldali részén a csíkozással, vagy a műszeregység kijelzőjének szögletes, mélyített keretbe építésével. Ezen túl az ülések formáját is a klasszikus modell határozta meg, kicsit szögletes, az oldalíveknél szélesített, akárcsak az ülőlap. Bombajól néz ki! Erre a szürke-sárga huzattal is rájátszottak, ami újrahasznosított műanyagból készül és kiváló a tapintása.

Itt szinte nincs is más Renault-ból ismerős alkatrész, még a multimédia kijelzőjéhez is egy fektetett, kisebb egységet használtak, mint azt ma szokás, hogy illeszkedjen a dizájnba. A menü a szokásos Google alapú Renault, jól működik, pörög, szép, Google navi fut rajta, de itt most ez a legkevésbé érdekes részlet. A műszeregység megjelenítésével is játszottak, ez is elég retro, de inkább 80-as éveket mondanék rá, mint 70-est.

A kormány és a mögötte meredező váltó karismerős a Rafale-ból és a Scenicből, ám nem ugyanaz, mivel nincs rajta P gomb – ez a vezetésnél még érdekes lesz – és nincs is ilyen módja a hajtásnak. Azzal indokolták a döntést, hogy egyrészt úgyis behúzza az autó a kéziféket, ha kikapcsoljuk vagy kinyitjuk az ajtót, és így a váltó kart is személyre lehet szabni, kapható hozzá többféle kupak változatos grafikákkal.

Valamiért a baguette tartót egyik autóban sem láthattuk, pedig mindenki erről beszélt a bemutató után, helyette többféle 3D nyomtatott fedeles tárolót mutattak, ezekkel is fel lehet még dobni az utasteret. De a hangulat így is kiváló a világos kárpitokkal és a döbbenetesen jó anyagokkal és összeszereltséggel. Utóbbival biztosan nem lesz baj a sorozatgyártású autóknál, az elektromos Megane és az új Scenic óta tapasztalható, hogy ezzel nincs gond az elektromos Renault-knál.

Sok a puha felület, a rugalmas műanyag van éppen a szövet, túlzás nélkül szinte mindenhez jó hozzáérzni. A középkonzol talán gyenge pont ilyen szempontból, de ne vegyük túl drámaira, ezzel sincs gond. Remek a hangulatvilágítás is, aminek része a világító Renault 5 felirat a műszerfalon, ennek színe menetmódtól függően is változik (piros, zöld, kék az előre beállítottak). Érdekes textúrájú a tetőkárpit és a tároló rekeszek alja is, minden ponton találunk benne valami érdekeset. És persze az 5-ös számot elszórva az autóban.

Helykínálatra hosszában és magasságában kisautós, széltében nem mondanám szűknek. 180 centimmel kényelmesen elfértem a kormány mögött, a hátsó sorban pedig meglepő módon lábtér is maradt mögöttem, a fejtérből pedig alapból nincs kevés. Csomagtartója 326 literes, frunkja, vagyis első raktere nincs, mert oda került minden technika.