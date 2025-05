Helyi idő szerint 12.30-kor, borult, de meleg időben – 27 Celsius-fokos levegő-, 37 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös Forma-1-es idény első USA-beli fordulója, a Miami Nagydíj első és egyetlen szabadedzése a 19 kanyaros, 5,4 km-es utcai pályán.

A csapatoknak-versenyzőknek a maximumot kellett kihozniuk a 60 perces gyakorlásból, hiszen délután – nekünk késő este – már a sprintkvalifikáció várt a mezőnyre.

A bokszutcai lámpák zöldre váltásakor elsőként a bajnoki éllovas Oscar Piastri gurult ki, de mások sem késlekedtek, másfél perc után már a friss apuka Max Verstappen is a pályán volt, ahogy a félig kék-fehér Ferrarik és a teljesen rózsaszín-fehér Racing Bullsok is nekifutottak.

Straight out on track for FP1 👊 pic.twitter.com/TOQPZyhkaQ

A McLarennél nem indult jól a nap: Lando Norris a rádión jelezte, hogy a pilótafülkében maradt valamilyen szerszám – a bokszba hajtás után kiderült, hogy eg méretes lámpát felejtettek a cockpitben.

It appears a garage tool had been left in the cockpit on his out lap #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/srMHRzYytl

A less than ideal start to FP1 for Lando Norris 🫠

10 perc után – a túlnyomó többséghez hasonlóan – a közepes keverékű Pirelliket használva a Verstappen volt a leggyorsabb (1:28,634), mögötte Carlos Sainz, Alex Albon, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Piastri, Cunoda Juki, George Russell, Esteban Ocon és Isack Hadjar sorakozott a top 10-ben.

Nem sokkal később, első gyors körével a Mercedes újonca, Kimi Antonelli a 2. pozícióba ugrott fel, de mások is sorra javítottak, ahogy tisztult és gumizódott az aszfalt.

A 14-15-ös kanyarban többen is izgalmas pillanatokat éltek át, többek között Russell és Piastri is átszánkázott a sikán második kerékvetőjén.

George Russell is already testing the limits at the chicane 😮‍💨 #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/WaiZ7qKFed

📻 "That was a big moment!"

Még húzósabb volt, amikor Ocon a hajtűben, azaz a 17-es kanyarban kóricálva a féktávon az utolsó pillanatban váltott irányt a gyors körön lévő Norris előtt.

37 perc telt el, mire előkerültek a lágy gumik, elsőként Nico Hülkenberg Sauberjére tették fel a piros Pirelliket, de mindenki más csak az utolsó 10 percben futott neki a kvalifikációs szimulációknak – ekkor aztán szinte pillanatról pillanatra is változott a sorrend.

Carlos Sainz and Alex Albon jump to the top of the timesheets on the soft tyres with 10 minutes to go 💨

But there's other purple sectors appearing! 👀#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/K78KlBJg7S

