Helyi idő szerint 16.30-kor, napos, száraz időben – 28 Celsius-fokos levegő-, 48 fokos aszfalthőmérséklet – kezdődött a 2025-ös Forma-1-es Miami Nagydíj sprintkvalifikációja a Hard Rock Stadium körüli 5,4 km-es utcai pályán.

Az egyetlen szabadedzésen a mclarenes Oscar Piastri volt a leggyorsabb, sokak tempója viszont titok maradt, mert a legvégére hagyott gyors köreiket nem futhatták meg a haasos Oliver Bearman balesete miatt.

A 12 perces SQ1-ben a Sauber-pilóták gurultak ki elsőként a pályára, de az idő szűkössége miatt gyakorlatilag mindenki más is azonnal kiment, csak a McLarennél és a Mercedesnél vártak ki egy kicsit. A bokszutcában kész dugó alakult ki. Az autókra a szabályoknak megfelelően, kötelezően a közepes keverékű (sárga) Pirellik kerültek.

Az első mért körök után Max Verstappen vezetett, mögötte a Ferrarik, de aztán Lando Norris és a mercedeses Kimi Antonelli is gyorsabb tudott lenni a hollandnál.

A második menetre megint megtelt a bokszutca, ugyanis a ferrarisokon kívül mindenki visszatért egy gyors kör után.

It's time for the final flying laps of this part of Sprint Qualifying… 💨

A kiesőzónából Jack Doohan, Cunoda Juki, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman és a törölt körös Isack Hadjar igyekezett kikerülni – négyen elvéreztek, mert a forgalomban nem is értek fel a a leintésig, hogy mért kört kezdhessenek, Hadjar viszont a 12. helyig ugrott fel. A Racing Bulls franciája az Aston Martin-os Lance Strollt tolta ki, akit egyébkén Verstappen is feltartott.

Eliminated at the end of SQ1 ❌👇

Az SQ2 10 percére továbbra is mindenki a kötelezően előírt közepes keveréken lépett a pályára.

Verstappen 1:27,729-cel nyitott, Antonelli ebből 2 ezredet faragott – a mclarenesek aztán nagyobb előnnyel léptek fel az 1-2. helyre (Piastri – 1:27,354). Elsőre csak heten futottak mért kört, nyolcan csak egy nekifutással próbálkoztak az utolsó 3 percben.

A Red Bull címvédője javított, újra az élre állt, miközben az alpine-os Pierre Gasly falat érintett a 16-os kanyarban, de tovább tudott menni.

And Gasly touches the barrier on his lap! #F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/8GHcumF6sr

Flying laps galore as we reach the final moments of SQ2 👊

Az élen Norris gyorsult, a fő kérdés persze az volt, kik lesznek az utolsó 5-ben. Sainznak egy csúnya elfékezés és körtörlés nem jött össze mért kör, vele együtt az RB-s Liam Lawson, Gasly, a haasos Esteban Ocon, valamint a sauberes Nico Hülkenberg búcsúzott. A „nagyok” mögött továbbment az utolsó szakaszba Fernando Alonso, valamint Hadjar is.

A top10 sorsáról döntő SQ3 8 percére már mindenki a lágy (piros) keverékeken lépett a pályára az előírásoknak megfelelően. Verstappen és Russell azonnal kiment, a többi nyolc versenyző kivárt. A holland 1:27,070-et, az angol 1:26,791-et hozott, a „párbajt” az utóbbi nyerte. A Red Bull-os kint maradt, Russell visszatért a bokszutcába.

Only Verstappen and Russell out on track in the early stages of SQ3! 👀

It's the Mercedes driver who sets the quickest time of the pairing right now 🤏#F1 #F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/DztfC4XyKo

— Formula 1 (@F1) May 2, 2025