Használni való. Se több, se kevesebb az új Corsa-e

Hétköznap reggel van, Rüsselsheim belvárosa felé autózom az új Corsa-e-vel a nemzetközi menetpróba fix helyszínére, az Opel fejlesztőközpontjához és gyárához. Nem hogy forgalom, autó egyre kevesebb jön szembe, ahogy a gyár felé közeledek. Elgondolkozom, hogy jó helyen vagyok-e, amikor a totálisan sötét ablakokkal álló szomorú szürke épületek tövében meglátom a sárga zászlót, ami jelzi a rendezvény parkolóját.

Letámasztom a bejárathoz a bánatosan szürke Corsát, amit a köd és a környezet még unalmasabbá varázsol, mint amikor a reptér parkolójában beleültem. Szinte biztos vagyok benne, hogy ez a hely volt már sokkal pezsgőbb és inspirálóbb is, most viszont az életkedvemet leszívja a környék és a tesztautó flotta. A köd miatt fénytelen németországi októberben próbáltam ki az új elektromos Opel Corsát.

Külső

Bírom az olyan autóipari helyeket, ahová hétköznapi emberként nem tehetném be a lábamat, mert olyan dolgok történnek, amik még titkosak. Az Opel rüsselsheimi dizájn részlege is ilyen volt valamikor, most viszont még úgy is csöndes és üres, hogy minket vártak.

Az a fém platform, amit arra terveztek, hogy agyagmodelleket építsenek rá, most a reggeliző asztalaink talapzataként szolgál. Az emeleten három tanulmányautó árválkodik, amik között az 1965-ös Experimental a környék egyedüli színforrásaként okkersárgában őrzi az Opel múltját. Még ez is itt született, ahogy nagyon sok jó Opel forma, a Corsa ráncfelvarrásához viszont nyilván elég volt valami CAD program is.

Lekapták az orráról a formát adó kedves maszkot, a fényszórók nappali menetfényével úgy játszottak, hogy kiadja a Vizor formáját, az emblémát pedig feketében kapta meg. Ez a GS szint sajátossága, az alapváltozaton még ezüstben hirdeti a márkát, és csak ez a két lehetőség létezik mostantól. Színek? Vannak még, de a kommunikációban, reklámokban ezt a mély szürkét fogjuk látni a 17 colos fekete felnikkel és fekete feliratokkal.

Méreteiben semmit nem változott, 4060x1765x1433 milliméter foglal el a világból. Ez a külső beavatkozás csak annyira volt elég, hogy a lökhárítókat kicsit szögletesebbre cseréljék.

Belső

Sosem volt igazán gond a Corsa belsejével, és ezen a frissítés sem változtatott semmilyen irányba. Ugyanazt a rideg ajtókárpitot kell behúznunk magunk után, ami már 10 évvel ezelőtt sem volt túl kellemes alkatrész a korabeli, akkor még PSA modellekben. Így még inkább nagy a kontraszt, hogy a GS felszereltségű autókban minőség Alcantara betét került az ajtókra és az üléseket is ezzel húzták be.

Magunk az ülések újak, a tartásuk elég jó és beállítani is könnyű, meglepő, de még masszírozni is tudnak a fűtés mellett. Helykínálatra nem rossz a Corsa belső, elöl lábtérből mintha kevés lenne, nagyon hátra kell tolni az ülést, hogy elférjek a pedálok mögött vagy a jobb oldalon utasként. Hátul így nem marad sok hely, de ha azon múlna, beférnék magam mögé, csak kicsit szorítana.

Változott a kormány… közepe, megint csak egy olyan részlet, amit egy ideje csak foltozgatnak, pedig az Astrában van tényleg új kormány is, amit megkaphatott volna a Corsa is. Igaz, sok baj nincs vele, ennek is jó a fogása, csak láthatóan egy másik dizájn időszakból valóak a küllők, mint a kormány közepe.

Fejlesztettek a multimédián, most már a Stellantis csoport 10,25 colos érintőkijelzőjén friss szoftver fut. A sötét témával ügyesen illesztették a belső teljesen fekete világába, így egészen rejtett marad, ami nekem tetszik. A kezelőfelületen halványak a grafikák, semmi tolakodó, de azért ízlésesen dereng némi háttér színnel. A menü felépítése ugyanaz, mint az összes többi Opelben és Stellantis csoportos autókban, nincs semmi újdonság, legfeljebb az, hogy pontosan megegyezik az Astráéval, így kicsit fejlettebbnek tűnik a Corsa.

Kimondottan jó a beltér összeszereltsége, masszívnak, tartósnak tűnik, a műszerfal puhított felső része is egész jó minőségérzetet áraszt. A sivárság és sötétség ellenére jó benne ülni, ami lehet abból is adódik, hogy nem magasan, hanem mélyen ülök benne, így érzem az autó mozgását.

Technika

Három hajtáslánccal is bővül a Corsa modellkínálata, amivel tovább „zöldül” a modell. Két lágy hibrid hajtás érkezik, amik az 1,2-es benzinmotor 100 és 130 lóerős kivitelei megerősítve 48 voltos hibrid rendszerrel. Ezeket még nem próbálhattuk, csak az új elektromos változatot.

Az eddigi 136 lóerős, bruttó 50 kWh-s akkumulátorral szerelt változat mellé érkezett egy erősebb, 156 lóerősre tekert villanymotorú, bruttó 54 kilowattórás akkumulátorral szerelt kivitel. Ez a Stellantis csoport friss hajtáslánca, belekerül Corsába, Peugeot 208-ba, DS-3-ba, Jeep Avengerbe és a nagyobbakba is, mint az Astra vagy a 308.

Teljesen új lítium-ion akkumulátort használ 216 cella helyett csak 107-tel, de a kapacitása nagyobb, így 320 kilométer helyett 405 lehet hatótávolság. Még mindkét modell elérhető lesz, az új Long Range néven. A friss akkumulátor 5 kilóval könnyebb is a réginél (340 kiló), így az autó súlya 1550 kiló, ami ebben a kategóriában nem kevés, de jelentősen nehezebb és nagyobb villanyautók is nagyjából ennyit mennek el, így ez egy szép súly/teljesítmény(hatótáv) arány, ha beszélhetünk róla így. Töltése váltóáramról legfeljebb 11 kilowattal, egyenáramról (DC) 100 kilowattal is történhet alapáron.

Raliautó is készül belőle 2019-ben kezdte meg az Opel az elektromos raliautó fejlesztését a Corsa-e-ből. Ebben a motorsport ágban még nincs hivatalos kategória az elektromos autóknak, így az Opel főként azért is fogott bele, hogy a villanyhajtást bevezesse a rali világba is. Technikai szempontból a legtöbb alkatrész teljesen gyári. Ami a motort és az akkumulátort illeti, mindenképpen. 156 lóerős a friss modell, ami külsőre is az új vonásokat viseli. Futóműve keményebb rugókat és lengéscsillapítókat kapott és hanggenerátorral látták el, ami főként biztonsági berendezésként szolgál a pályabírók számára, hogy hallják, mikor érkezik a versenyautó. Az autók töltéséhez a pálya mellett egyedi, az Opel Motorsport csapata által fejlesztett generátorokat használnak, amit a hagyományos elektromos hálózatról tudnak ellátni árammal. A versenyautók éles használatban nagyjából 60 kilométert bírnak ki egy töltéssel, ami a szakaszokat illetően bőven elég.

Vezetés

Háromféle vezetési üzemmódot kínál egy ilyen elektromos Opel Corsa-e, és mindben más a teljesítmény. Ha letapossuk a gázt (kickdown) megadja mindhárom a 156 lóerőt, de Ecóban alapvetően 83, Normálban pedig kb. 100 lóerőt használ, és csak Sportban tartja készenlétben mind a 156-ot.

Ez alapvetően okos döntés, nem kell 80-nál több lóerő a hétköznapi közlekedéshez, de ha mégis nagyot kéne előzni, mondhatjuk, hogy egy gombnyomásra ott a 156 ló meg a 260 Nm nyomaték. Egyik sem olyan, amitől megfejelnénk a fejtámlát, de azért látványosan odébb áll vele a Corsa-e.

Sportban érezhetően élesebben is reagál a gázpedálra, a másik kettőben feltűnően lusta, de pont ez a lényege, vigyáz a hatótávra. 95%-os töltöttséggel startoltunk, amivel 398k kilométert mutatott és az út alatt konstans csökkent a hatótáv, ami elég jó hír. Megkockáztatom, hogy tényleg tudja a 400-at, hiszen egy ekkora karosszériára nincs akkora behatással a menetszél, és a tömege sem fogja vissza túlzottan.

Stabilan fordul, remek a rugózása és az első ablakoktól hallható sistergésen túl nincs is igazán zaj odabent, persze, a német utak sem olyanok, mint a hazaiak. Lustán kezd el fogni a féke, a kormánya érzéketlen, messze nem a vezetés élményére, sokkal inkább a kényelmes használhatóságra hangolták, arra pedig pont tökéletes.

150 km/h a végsebessége, menne többet is, de pont semmi értelme nem lenne, a hatótáv érdekében ez így van jól. Autópályán így is bőven van tartaléka az előzésre, nem kell várni vagy készülni a gyorsításra, azonnal megoldja.

Érzésre nem tudnék különbséget tenni a 136 lóerőshöz képest. Nyomatékban ugyanannyit tudnak, a 20 lóerő különbség nem érezhető, a motor egyébként is csak a nagyobb teljesítményű akkumulátor miatt lehet erősebb.

Költségek

Egyelőre nincs hivatalos árlista a frissített Corsához, csak a korábbi modellekből lehet kiindulni. A 136 lóerős változat jelenleg 13,7 millió forintnál startol kedvezményesen, az új, erősebb Corsa-e ennél biztosan magasabb áron lesz kapható, ami azt, jelenti, hogy a nagyobb, komolyabb felszereltségű kínai BYD Doplhin is jobb áron kapható.

Már nem három csak kettő felszereltségi szinten lesz elérhető a megújult Opel Corsa három helyett. A sportosabb külsőért, fekete emblémákért a GS-t kell majd választani, vezetéstámogató biztonsági felszerelések viszont már alapáron lesznek, mint a vészfék asszisztens, táblafelismerő, vagy a tempomat.

Értékelés

Új elektromos hajtáslánca miatt hatékonyabb a friss Corsa-e, mint volt, így erre mindenképp elmondható, hogy fejlődött a modell. Igazán egyedi megoldása, váratlan, vagy különleges felszereltsége nincs, az egyetlen, amivel vonzó lehet, az az, hogy kicsi, mégis sokat megy el egy töltéssel, és az lenne a legjobb, ha sokan így gondolkodnának. Városi autónak tökéletes, de messzebbre is elindulnék vele.

Mellette – Ellene Magas hatótávolság

Jól összeszerelt beltér

Széles hajtáslánc-választék

100 kilowattos töltés Elöl is szűkös lábtér

Több helyen olcsó hatású beltér

Várhatóan magas ár

