A Forma-1-es Miami Nagydíj szervezői eddig sem panaszkodhattak annak kapcsán, mennyire is stabil a helyük a versenynaptárban. Szerződésük 2031-ig volt érvényes, azonban a felek nem vártak még éveket a szerződéshosszabbítással.

Az új megegyezés 2041-ig szól,

azaz még tíz évet rádobtak a már meglévő kontraktusra. Ez egyébként új rekord, a korábbi csúcstartó Ausztrália volt, 2037-ig szóló szerződéssel.

Mint a hivatalos közlemény írja, az esemény az elmúlt három évben egymilliárd dolláros hatással volt a környékre, melyből jutott a helyi cégek mellett jótékonysági szervezeteknek is. Az aszfaltcsík környéke igazi sportközponttá vált, illetve válik az évek során. Alapvetően itt fekszik a Hard Rock Stadium, mely amellett, hogy a Miami Dolphins NFL-csapat otthona, a 2026-os foci-vb-n hét futballmeccs helyszíne is lesz. Ezen felül a miami nyílt teniszbajnokság férfi és női meccseit is itt játsszák.

